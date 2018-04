Freiburg Öffentlichkeit im Missbrauchsprozess in Freiburg ausgeschlossen

Öffentlichkeit im Missbrauchsprozess in Freiburg ausgeschlossen

Im Prozess um den jahrelangen Missbrauch eines Kindes bei Freiburg ist die Öffentlichkeit für die Aussagen eines Psychologen und des psychiatrischen Gutachters ausgeschlossen worden.

Persönlichkeitsrechte des Angeklagten und des Opfers würden so geschützt, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin am Mittwoch vor dem Landgericht Freiburg. Bereits beim Prozessauftakt am vergangenen Donnerstag hatte das Gericht entschieden, dass die Öffentlichkeit auch für die Plädoyers und das letzte Wort des Angeklagten vor dem Urteil ausgeschlossen wird. Das Urteil soll den Planungen zufolge noch diese Woche verkündet werden. Hierzu sind Publikum und Presse nach Angaben des Richters zugelassen.

Weitere Informationen Neunjähriges Kind gegen Geld vergewaltigt: Der erste Prozess im Staufener Missbrauchsfall beginnt

Angeklagt ist ein 41 Jahre alter Deutscher. Er hat gestanden, in zwei Fällen den heute neun Jahre alten Jungen aus Staufen bei Freiburg vergewaltigt zu haben. Die Mutter des Kindes und ihr Lebensgefährte hatten das Kind demnach im Internet angeboten und Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen (Az.: 6 KLs 160 Js 30350/17).

Weitere Anklage im Fall eines jahrelang missbrauchten Jungen

Die Staatsanwaltschaft hat zudem nach dem jahrelangen Missbrauch eines Neunjährigen nun Anklage gegen einen Spanier erhoben. Dem 33-Jährigen werden unter anderem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und schwere Vergewaltigung vorgeworfen. Zudem soll sich der Mann nach dem Willen der Behörde wegen schwerer Zwangsprostitution sowie Verbreitung, Besitzes und Erwerbs von Kinderpornografie vor der Jugendschutzkammer verantworten, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Der Mann ist einer von insgesamt acht Verdächtigen im schwerwiegendsten Fall von Kindesmissbrauch, den das Landeskriminalamt Baden-Württemberg je bearbeitet hat. Der Angeklagte soll von September 2016 bis August 2017 mehrfach in der Ortenau und im Breisgau den heute Neunjährigen missbraucht haben. Auch der Lebensgefährte der Mutter des Jungen soll daran beteiligt gewesen sein. Die Übergriffe sollen gefilmt und weitergegeben worden sein.