Bildung Notenstreit bei Grün-Schwarz

Die grün-schwarze Landesregierung ist sich uneins über das Konzept der "Grundschule ohne Noten"

Der ungelöste Streit um die „Grundschule ohne Noten“ innerhalb der baden-württembergischen Regierung hat die Beratung des Bildungsetats im Landtag überlagert. Grüne und CDU konnten sich nicht über eine wissenschaftliche Auswertung des Schulversuchs einigen, den Kultusministerin Susanne Eisenmann ohne Rücksprache mit dem Koalitionspartner gestoppt hatte. Das Konzept habe keinen erkennbaren Mehrwert, erklärte sie.

Die Grünen wollten im Rahmen des beratenen Haushalts 27 000 Euro für die Evaluation der landesweit zehn Grundschulen bereitstellen. Die CDU-Fraktion setzte aber durch, dass der Betrag ans Kultusministerium geht – aber ohne die Zweckbestimmung.

In der Parlamentsberatung des Bildungs-Etats warf der SPD-Abgeordnete Stefan Fulst-Blei der grün-schwarzen Koalition einen „Täuschungsversuch“ vor. Anders als von der Regierung behauptet, stünden 2018/2019 nicht mehr Lehrer zur Verfügung. Die Haushaltszahlen belegen seiner Ansicht nach, dass unter dem Strich 460 Pädagogen weniger für die Schulen vorgesehen seien. Grün-Schwarz versuche, „die Bürger für dumm zu verkaufen“.

Eisenmann räumte ein, dass im laufenden Schuljahr 600 Stellen an den Schulen mangels geeigneter Bewerber nicht besetzt werden konnten. „Die Unterrichtsversorgung macht uns nicht zufrieden“, sagte die CDU-Ministerin. Es fehle aber nicht am Geld, sondern an den Personen. Mit 11,1 Milliarden Euro ist der Kultus-Etat der größte Einzelhaushalt. Redner von Grünen und CDU wiesen die Angriffe der Opposition zurück. Der FDP-Abgeordnete Timm Kern nannte den Bildungs-Etat ein „Manifest der Mutlosigkeit“ bei der Korrektur von Fehlentwicklungen. So werde die Gemeinschaftsschule weiter auf Kosten der anderen weiterführenden Schulen privilegiert.

Neue Fremdsprache lernen

Auch im Streit um die Oberstufe für die Gemeinschaftsschule haben die Grünen nachgegeben. Nach wochenlangem Hickhack einigten sich die Bildungspolitiker von Grün-Schwarz, dass Schüler von Gemeinschaftsschulen in den Klassen 11 bis 13 eine zweite Fremdsprache lernen müssen. Grünen-Bildungsexpertin Sandra Boser sprach von einem „pädagogisch sinnvollen Weg“. Damit würden gleichwertige Bedingungen zu den Schülern der allgemeinbildenden Gymnasien geschaffen.

Von 302 Gemeinschaftsschulen landesweit erfüllen bisher nur eine Schule in Konstanz (Gemeinschaftsschule Gebhard) und Tübingen die Vorgaben, um im nächsten Sommer eine gymnasiale Oberstufe einrichten zu können. Das Kultusministerium geht davon aus, dass die Zahl in den nächsten Jahren auf höchstens zehn steigen wird.