Kalt, kälter, Baden-Württemberg. Mit Minusgraden im zweistelligen Bereich ist es im Land derzeit klirrend kalt. Bevor es wieder milder wird, kommt es aber noch einmal richtig dicke.

Zweistellige Minustemperaturen haben in Deutschland zu Kälterekorden geführt. Auf der Zugspitze sank die Temperatur nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bitterkalte minus 30,5 Grad. Damit wurde der niedrigste jemals Ende Februar erreichte Wert seit Beginn der Messungen auf der Zugspitze im Jahr 1901 gemessen. Der absolute Kälterekord auf Deutschlands höchstem Gipfel wurde im Februar 1940 mit minus 35,6 Grad erreicht.

Auch im Südwesten ist es seit Tagen eisig - doch der vorläufige Kälterekord steht erst noch bevor. „In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen noch einmal um ein bis zwei Grad“, wie Meteorologe Thomas Schuster vom DWD in Stuttgart am Dienstag sagte. In der Nacht zum Dienstag wurden bereits Werte von bis zu minus 17 Grad in Lenzkirch im Schwarzwald gemessen.

Wasserfall in Bad Urach erstarrt

Der Frost ließ etwa in Bad Urach (Kreis Reutlingen) den Wasserfall erstarren.

Dann sei aber vorerst Schluss mit dem Kälteeinbruch, sagte Schuster. Über Frankreich zieht laut Prognosen ab Mitte der Woche wieder milde Luft auf und erreicht spätestens am Donnerstag die Grenzregion - allerdings mit Schnee im Schlepptau.

Auf dem Neckar hat sich eine Eisschicht gebildet, wie das Schifffahrtsamt in Stuttgart mitteilte. Für Schiffe sei das bisher aber noch unbedenklich. An Wehren und Schleusen seien vorsorglich Heizanlagen in Betrieb genommen worden, die das Eiswasser von den Dichtungen fernhalten sollen. Auf die Rheinschifffahrt habe die Kälte noch keinen Einfluss, teilte die zuständige Behörde in Mannheim mit.

Aber die andauernde Kälte hat durchaus auch ihre schönen Seiten. Schnee, klirrende Kälte und Sonnenschein verzaubern die Landschaften. Wir zeigen die schönsten Bilder aus der bibbernden Region:

