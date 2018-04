Staufen Neunjähriges Kind gegen Geld vergewaltigt: Der erste Prozess im Staufener Missbrauchsfall beginnt

Drei Monate sind vergangen, seit der Missbrauchsfall in Staufen bei Freiburg bekannt geworden ist. Jetzt beginnt der erste Prozess. Die Verhandlung am Landgericht Freiburg gewährt erstmals Einblicke in den Kriminalfall, dessen Opfer ein heute neun Jahre alter Junge ist. Mehrere weitere Prozesse folgen.

Dieser Fall hat selbst erfahrene Ermittler an ihre Grenzen gebracht: „Wir haben es mit einem äußerst brutalen und menschenverachtenden Verbrechen zu tun“, sagte der Chef der Freiburger Kriminalpolizei, Peter Egetemaier, als seine Beamten Ende Januar der Justiz den polizeilichen Abschlussbericht vorlegten. Nun sind die Richter am Zug.

Der erste Prozess hat am Donnerstag begonnen. Vor dem Landgericht Freiburg steht ein 41-jähriger deutscher Staatsangehörigkeit. Er soll, wie andere auch, den heute neun Jahre alten Jungen aus Staufen gegen Geld vergewaltigt haben.

Wer ist der erste Angeklagte?

Der Angeklagte ist dem Gericht kein Unbekannter. Wegen schweren Kindesmissbrauchs ist er den Angaben zufolge vorbestraft. Als es zur Vergewaltigung des heute Neunjährigen kam, stand er nach der Verurteilung wegen des früheren Falls von Kindesmissbrauch laut Staatsanwaltschaft unter so genannter gerichtlicher Führungsaufsicht. Verhindert wurden die neuerlichen Straftaten dadurch nicht.

Dem Mann werden nun laut Gericht unter anderem schwere Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung sowie schwere Zwangsprostitution zur Last gelegt. Er befindet sich, wie alle anderen Tatverdächtigen auch, in Untersuchungshaft. Ihm drohen bei einer Verurteilung mehrere Jahre Haft. Geplant sind zunächst drei Verhandlungstage. Ein Urteil könne es demnach in der nächsten Woche geben.

Wegen des erwarteten großen Zuschauer- und Medieninteresses finden die Verhandlungen, die erstmals einen genaueren Einblick in den Fall gewähren, unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt.

Wie viele Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft?

Insgesamt acht Tatverdächtige aus dem In- und Ausland sitzen in Untersuchungshaft. Mehrere von ihnen sind wegen Kindesmissbrauchs vorbestraft.

Wer sind die weiteren Verdächtigen?

Weitere Verdächtige sind ein inzwischen 41 Jahre alter Mann aus dem Großraum Freiburg, ein 49 Jahre alter Bundeswehrsoldat, ein 37 Jahre alter Schweizer sowie ein 32 Jahre alter Spanier. Hinzu kommen zwei 32 Jahre und 43 Jahre alte Männer aus Schleswig-Holstein. Einem der beiden wird zudem der sexuelle Missbrauch seiner Tochter vorgeworfen.

Werden alle Verdächtigen in einem Prozess angeklagt?

Gegen jeden Verdächtigen wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft einzeln verhandelt. Einen gemeinsamen Prozess wird es Justizangaben zufolge gegen die Mutter des Jungen und deren Lebensgefährten geben.

Wann beginnt der Prozess gegen die Mutter und ihren Lebensgefährten?

Der Lebensgefährte (39) und die Mutter (47) sind in dem Fall die beiden Hauptbeschuldigten. Sie sollen den Ermittlungen zufolge den heute neunjährigen Jungen in zahlreichen Fällen im Internet angeboten und Männern aus dem In- und Ausland mehr als zwei Jahre lang gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen haben.

Gezahlt wurde von Männern jeweils bis zu mehrere tausend Euro. Dafür bekamen sie den Jungen auch für mehrere Tage. Sie reisten an, um sich an dem Kind zu vergehen. Der Kontakt zwischen der Familie des Jungen und den Männern lief über das Internet, die Taten wurden gefilmt. Diese Aufnahmen sowie Fotos dienen nun als Beweise. Mutter und Lebensgefährte waren laut Polizei an zahlreichen Vergewaltigungen aktiv beteiligt. Dem Paar wird zudem der sexuellen Missbrauch eines dreijährigen Mädchens in den Jahren 2015 und 2016 zur Last gelegt.

Sie werden den Angaben zufolge vom 11. Juni an vor dem Freiburger Landgericht stehen.