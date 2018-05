vor 2 Stunden Mirjam Moll Exklusiv Umstrittene Parteispenden Neue Vorwürfe belasten Rüstungsunternehmen Heckler & Koch - Welche Rolle spielte Volker Kauder?

Eine bislang nicht bekannte E-Mail belastet das Rüstungsunternehmen Heckler & Koch. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt bereits seit 2011, ein Ende der Untersuchung ist aber noch nicht in Sicht. Derzeit läuft gegen ehemalige Mitarbeiter der Firma mit Sitz in Oberndorf (Kreis Rottweil) bereits ein Verfahren wegen des Vorwurfs illegalen Handels mit Kriegswaffen. Auch die Rolle Volker Kauders (CDU) in der Affäre wirft Fragen auf.