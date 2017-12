Konstanz / Waldshut Neue Sorge über eine alte Krankheit: Tuberkulose auf dem Vormarsch

Die Zahlen von Neu-Infektionen steigen seit dem Jahr 2015, dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle an. Möglichwerweise ist aber die Spitze schon erreicht: Landesweit wird nämlich erstmals wieder ein Rückgang erwartet

Am Hochrhein wurden in den letzten drei Jahren drei Dutzend Neuinfektionen durch die gefährliche Tuberkulose registriert. Dies meldet das Gesundheitsamt in Waldshut. Die Zahl lässt manchen erschaudern. Zumal auch im Bundesgebiet die Statistik nach oben weist. So hat das Robert-Koch-Institut im vergangenen Jahr zwischen Flensburg und Konstanz 5915 Fälle von Tuberkulose registriert, nachdem es seit 2011 (4317 Infektionen) nach oben ging.

Tuberkulose gilt als hoch infektiöse Krankheit, übertragen durch Husten, Sprechen oder Niesen, die nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2015 weltweit 1,4 Millionen Menschen dahingerafft hat. In Deutschland grassierte TB nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Land in Hunger und Elend versank. Der Nährboden, auf dem Tuberkulose heranwächst, sind ein niedriger Hygienestandard, enge Wohnverhältnisse und eine geringe medizinische Versorgung. Menschen aus Kriegsgebieten, die Entbehrungen auch auf der Flucht leiden, haben zudem ein erhöhtes Risiko, daran zu erkranken. Deutschland gilt im Vergleich als Land mit einer niedrigen Neuerkrankungsrate an Tuberkulose.

Anzahl der Infektionen gesunken

Die Zahlen über neue Infektionen in Land und Region relativieren sich daher auch bei genauerem Hinschauen, wie Désirée Bodesheim vom Regierungspräsidiums Stuttgart erläutert. Nach einer dort vorliegenden Statistik für Baden-Württemberg ist die Anzahl der Tuberkulose-Fälle im Land in den letzten Jahrzehnten gesunken. Nachdem die Infektionen zwischen 2008 und 2014 auf einem niedrigen Wert um etwa 500 Fälle jährlich verharrten, steigen sie seitdem an und verbleiben derzeit "auf einem Niveau, wie es noch vor etwa 15 Jahren gesehen wurde". Der Anstieg sei das Ergebnis "der Fallsuche durch aktive Tuberkulose-Überwachung" im Zuge der Flüchtlingswelle, die seit 2015 auch nach Baden-Württemberg kommt. Oder anders ausgedrückt: Der Zuzug von Flüchtlingen spiegelt sich auch im Anstieg der registrierten Neuinfektionen wider.

Für den Landkreis Waldshut heißt das: Nach einem Spitzenwert von 23 Fällen im Jahr 2015 wurden in den Folgejahren weitere 4 sowie in dem noch laufenden Jahr 9 neue Fälle registriert. Anders im Kreis Konstanz. Dort wurden nach 11 Neu-Infektionen im Jahr 2015 im folgenden Jahr weitere 19 und in dem noch laufenden Jahr 26 gemeldet.

Flüchtlinge werden bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung auf infektiöse Tuberkulose geröntgt, bevor sie in Gemeinschaftsunterkünften aufgenommen werden. Das verlangt das Infektionsschutzgesetz. Bei den Screeninguntersuchungen sei nicht auszuschließen, dass TB-Ansteckungen "erst nach einer gewissen Zeit erkannt werden, wenn Beschwerden auftreten", erklärt Bodesheim. Erkrankungen an Tuberkulose treten in Kindergärten und Schulen hingegen "eher selten auf", so die Sprecherin. Wenn dann erregen sie öffentliche Aufmerksamkeit. Auch, weil dann in der Regel das weite Umfeld untersucht wird, um einer Ausbreitung vorzubeugen.

Die Region spiegelt den allgemeinen Trend in Deutschland wider: Die Zahl der Tuberkulose-Fälle steigt also, nachdem sie zuletzt auf ein sehr niedriges Niveau gesenkt wurde. "Es ist ein Wiederanstieg, der Aufmerksamkeit erfordert," heißt es beim Regierungspräsidium Stuttgart. Das renommierte Robert-Koch-Institut stellte unlängst fest, es sähe "weiterhin keine erhöhte Infektionsgefährdung der Allgemeinbevölkerung durch Asylsuchende". Dieser Ansicht schließt sich auch die Landesregierung an. Auf eine Anfrage der AfD im Stuttgarter Landtag zum "Schutz der Bevölkerung vor Tuberkulose" erklärte Sozialminister Manne Lucha (Grüne): "Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte für eine 'Explosion' der Zahl von Tuberkuloseerkrankungen in Baden-Württemberg." Lucha verweist in seiner Antwort auf den Anstieg der TB-Zahlen in Deutschland nach dem Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Studien hätten gezeigt, "dass durch Tuberkulose bei Migrantengruppen keinerlei Ausbreitung in die allgemeine Bevölkerung erfolgt". Wenn es zu Infektionen kommt, so Lucha, geschehe dies "in aller Regel bei engen Kontaktpersonen in der Familie".