Baden-Württemberg Neue SÜDKURIER-Serie: Die schönsten Touren für E-Bikes

Die SÜDKURIER-Region hat in dieser Saison neun neue Radfahrtouren zu bieten, die sich besonders für Ausflüge mit dem E-Bike eignen. Die neuen Touren mit wertvollen Zusatzinformationen liegen dem SÜDKURIER ab Donnerstag, 26. April, immer donnerstags und dienstags bei.

Radfahren in der Bodenseeregion, am Hochrhein oder im Schwarzwald ist nicht nur für Feriengäste reizvoll. Auch die Menschen, die hier zu Hause sind, freuen sich, neue Touren auszuprobieren. Dabei nutzen immer mehr Menschen ein E-Bike. Radfahrexperte Thomas Bichler ist neun neue, tolle Touren abgefahren und hat dazu Radfahrkarten erstellt. Die neuen Touren sind zwar etwas länger, da sie auf E-Bikes abgestimmt sind, doch grundsätzlich können sie auch von geübten Radfahrern ohne elektrische Hilfsmittel gemeistert werden. Für fast alle Touren gibt es auch Abkürzungsvorschläge.

Ergänzend zu den Radkarten erscheinen an diesen Tagen Sonderseiten im SÜDKURIER, die sich besonderen historischen Ereignissen und Landschaften widmen, die die Radfahrer passieren. Und auf jeder Sonderseite gibt es jede Menge Tipps zum Thema E-Bike. Nun heißt es aufs Rad steigen und los geht’s!

Albtal & Schluchsee

Rund 1000 Höhenmeter gilt es auf der Strecke von der Staumauer am Schluchsee über St. Blasien mit einer der größten Kuppelkirchen Europas über die Menzenschwander Wasserfälle sowie die Klusenmoräne unterhalb des Hochkopf zu erklimmen, bevor es zurück an den Schluchsee geht. Der größte See im Schwarzwald ist durch die Anstauung der Schwarza aus einem kleinen Gletschersee entstanden. Der Schluchsee ist nicht nur bei Wassersportlern sehr beliebt.

Hotzenwald & Murgtal

Von Murg am Hochrhein aus geht es durch das wildromantische Murgtal vorbei an der Burgruine Weilanden hinauf zum rund 1000 Meter hoch gelegenen Hornbergbecken, das mit seinem Wasser das Pumpspeicherkraftwerk Wehr speist. Über den Bergsee wird nach Bad Säckingen mit seiner historischen Holzbrücke geradelt. Die Ruhe und Abgeschiedenheit der Landschaft prägen die anstrengende Tour durch den Hotzenwald. Das war nicht immer so. Der Bauernkrieg im 16. Jahrhundert hat hier seinen Anfang genommen.

Dreiländer-Tour

Die Etappe des Bodensee-Radwegs von Wasserburg nach Rohrschach führt von Deutschland über Österreich in die Schweiz. Sehenswert dabei sind die Wasserburg-Insel, der Hafen und die Altstadt in Lindau, das Kunsthaus Bregenz und das Museum im Kornhaus in Rorschach. Die Tour streift aber auch das Naturschutzgebiet Rheindelta mit dem Rohrspitz. Den Radfahrern erschließt sich hier eine einzigartig schöne und aufregende Wildnis, die ein Refugium auch für seltene Vögel und Pflanzen darstellt.

Burgen & Vulkane

Die Vulkanberge mit ihren Burgen sind das Wahrzeichen des Hegaus. Die 50-Kilometer-Tour mit 735 Höhenmetern startet in Engen und führt auf dem Alten Postweg zum Römischen Gutshof, zur Heilig-Grab-Kapelle, zur Burgruine Mägdeberg und wieder zurück nach Engen. Die Tour ist auch ein Streifzug durch die geologische Geschichte der Erde.

Küssaburg

Die Küssaburg stand nicht nur im Mittelpunkt von Streitigkeiten im Mittelalter, sondern steht auch im Fokus der von Waldshut ausgehenden Tour durch Schweizer und deutsches Gebiet am Hochrhein. Weitere Anlaufstationen sind das Verenamünster im Wallfahrtsort Bad Zurzach, das kleine Grenzdorf Kaiserstuhl sowie das Residenzschloss in Tiengen. Die wechselhafte Geschichte der Küssaburg, der Konflikt mit den Eidgenossen und das schreckliche Ende, das die Burg genommen hat, sind weiter interessante Themen.

Hochrhein-Tour

Schaffhausen mit dem historischen Stadtkern, dem Kloster Allerheiligen, der Festung Munot und dem Rheinfall ist Ausgangspunkt einer Tour entlang des Hochrheins. Die Klosterkirche Rheinau, die Auenlandschaft der Thurmündung sowie das schöne Eglisau sind sehenswerte Stationen. Der Rheinfall ist der größte Wasserfall Europas und ein spektakuläres Naturereignis.

Donau-Radweg

Das Donautal ist einer der landschaftlich reizvollsten Abschnitte auf dem klassischen Radweg vom Ursprung der Donau bis zur Mündung. Der Start ist am Bahnhof in Tuttlingen. Vorbei an der Galluskirche und dem Jägerhaus erreicht man das Kloster Beuron. Die Benediktiner-Erzabtei ist ein religiöses und kulturelles Zentrum.

Thurgauer Apfelradeln

Mitten durch riesige Apfelbaumhaine, vorbei an Weinhängen und historischen Kleinoden führt die Tour 66 Kilometer durch den Thurgau. Start ist in Kreuzlingen. Sehenswürdigkeiten sind die Kapelle St. Leonhard, das Wasserschloss Hagenwil, die Kapelle Degenau, die Rosenstadt Bischofszell, das Winzerdörfchen Ottoberg. Im Thurgau wird das meiste Obst in der Schweiz angebaut.

Die Linzgau-Tour

Direkt beim UNESCO-Weltkulturerbe, den Pfahlbauten in Unteruhldingen, startet die Rundfahrt durch den Linzgau. Vorbei an der Wallfahrtskirche Birnau erreicht man Schloss Salem, gegründet als Zisterzienserkloster. Hier haben die Mönche die Kulturlandschaft mit ihren Weihern geprägt. Durch das Hinterland geht es zur Wallfahrtskapelle Baitenhausen.