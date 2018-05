Villingendorf Neue Erkenntnisse zum Dreifachmord: Die Waffe wurde in Serbien gekauft

Im Prozess um den Dreifachmord von Villingendorf hat am Motag die Nichte des Angeklagten vor dem Landgericht Rottweil ausgesagt.

Im Prozess um den Dreifachmord von Villingendorf sagte die Nichte des Angeklagten Drazen D. aus. Bei ihr wohnte der Mann in den Wochen vor der Tat, mit ihrem Auto fuhr er zum Tatort, wo er laut Anklage seinen sechsjährigen Sohn Dario, den neuen Freund von Darios Mutter und dessen Cousine erschossen haben soll. Das war am Abend der Einschulung des Buben. Und sie fuhr mit ihm nach Serbien, wo er die Mordwaffe gekauft haben soll.

Belegen können das die Ermittler auch durch die WhatsApp-Nachrichten, die sie sich mit ihrem damaligen Freund schrieb und die vor dem Landgericht Rottweil verlesen wurden. Darin berichtet die junge Frau, wie sie an München vorbeifahren, Slowenien durchqueren, dann in Kroatien und schließlich in Serbien landen. Die Rede ist immer auch von dem „Ding, das er besorgen wollte“. Worauf der Freund antwortet: „Aso, pengpeng“. Und davon, dass sie ohne ihn zurückfahren müsse, da die Verabredung nicht geklappt habe und ihr Onkel nicht zurück wolle, „solange er die Wumm nicht hat“.

"Der Fisch ist jetzt im Netz"

Später schreibt sie dann: „Der Fisch ist jetzt im Netz. Morgen soll er gegessen werden.“ Und als ihr Freund offenbar nicht kapiert, um was es gerade geht: „Onkel und ich sind doch zum Angeln hier“. Zwischendrin ist von „Stoff“ die Rede, den sie besorgen wolle. Ihr damaliger Freund kam am Montag vor Gericht ebenfalls zu Wort, er nannte Drazen D. einen „Schisser“, und sprach von zwei Waffen, die die beiden aus Serbien mitgebracht hatten, einem Gewehr und einer Pistole.

Wo letztere sich befindet, wird nicht klar, das Gewehr jedoch dürfte die Tatwaffe gewesen sein, die laut Anklage von Drazen D. vorne und hinten abgesägt wurde und die er in einer Plastiktüte bei sich trug, als er nach fünf Tagen Flucht von der Polizei bei Rottweil aufgegriffen wurde. „Ich bin der, den ihr sucht“, soll er damals gesagt haben.

Seine Nichte schildert D. als hilfsbereiten Menschen. „Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen“, betont sie. Er habe bei ihr gewohnt und beim Renovieren ihrer Wohnung geholfen. Ihr selbst sei es damals schlecht gegangen, sie musste offenbar Psychopharmaka schlucken, berichtet aber auch von Drogen.

Sie habe in den Wochen vor der Tat keine Drogen mehr genommen, allerdings habe ihr Onkel regelmäßig Joints geraucht und mehrmals Kokain geschnupft. Über seine Gefühle gegenüber seiner Ex-Freundin, der Mutter von Dario, die sich von ihm getrennt hatte, habe er nicht geredet.

Fast wie ein Vater

D. sei für sie fast wie ein Vater gewesen. Auch in der Beziehung zu Darios Mutter sei ihr nichts Negatives aufgefallen. Er habe gekocht, wenn Gäste kamen, und sei liebevoll mit seinem Sohn umgegangen. „Er hat aufgehört zu trinken, um ganz für die Familie dazusein, um keinen Mist zu bauen, und sie verzockt die Miete!“ so die 26-Jährige, die selbst einen Sohn hat. Und sie sagt, Darios Mutter habe ihr auch einmal gedroht, das Kind umzubringen. Es sei in ihrer Familie normal gewesen, solche Drohungen auszustoßen.

Ihre Fahrt nach Kroatien und Serbien nennt die 26-Jährige einen „Urlaub“. Bei dieser Aussage geht ein Raunen durch den vollbesetzten Schwurgerichtssaal des Rottweiler Landgerichts. Auch, als sie einen WhatsApp-Verkehr mit einem Bekannten rechtfertigt.

Dem erzählt sie kurz vor der Tat, dass ihr Onkel ihr das Auto schenken wolle, und bekommt als Antwort: „Oje, dann weiß ich, was er vorhat.“ Hier habe es sich um einen geplanten Grillabend gehandelt, erklärt die 26-Jährige, die in einem anderen Prozess vor dem Amtsgericht in Singen zu einer neunmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

Da dieser Prozess mit dem in Rottweil verhandelten zu tun hat und die Staatsanwaltschaft hier möglicherweise Revision einlegen wird, konnte sich die Nichte in mehreren Punkten auf ihr Aussageverweigerungsrecht berufen und musste Fragen zum Waffenkauf nicht beantworten. Und auch nicht solche zu einer WhatsApp an ihren damaligen Freund, in der sie ihn bittet, den Abend mit ihr zu verbringen. „Ich kann an dem Tag nicht allein sein. Onkel zieht es durch mit seiner Ex. Und er wird dann für immer weg sein.“