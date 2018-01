Staufen Neue Details im Staufener Kindesmissbrauchsfall: Mutter bot Sohn für 1000 Euro im Internet an

Neue Details im Staufener Kindesmissbrauchsfall: Mutter bot Sohn für 1000 Euro im Internet an

Im erschütternden Staufener Kindesmissbrauchsfall kommen neue Details ans Licht. Es wird immer deutlicher, wie sich die Mutter an den Straftaten beteiligte.

Einer der im Staufener Missbrauchsfall verhafteten mutmaßlichen Täter hat bereits eine Vorstrafe wegen Vergewaltigung eines zehnjährigen Kindes verbüßen müssen. Auch er stand wie der Haupttäter aus Staufen unter Führungsaufsicht, nachdem er 2013 vorzeitig aus der Haft entlassen worden war. Es handelt sich um einen 41-jährigen Arbeiter aus Südbaden und damit ganz aus der Nähe. Das berichten verschiedene Medien am Wochenende. Beide Männer sollen sich im Gefängnis kennengelernt haben und bis zu ihrer Verhaftung über das Netzwerk Facebook Kontakt gehabt haben.

Auflagen nicht eingehalten

Die Einhaltung der Führungsauflagen, die ihnen auferlegt waren, wurden offenkundig bei beiden von den zuständigen Behörden nicht oder nur unzureichend kontrolliert. So konnte der 39-jährige Haupttäter bei seiner Lebensgefährtin in Staufen wohnen und Kontakt zu dem Jungen halten, obwohl ihm das gerichtlich untersagt war.

Auch der 41-Jährige hat nach Kenntnis der Ermittler den neunjährigen Jungen vergewaltigt, den seine Mutter und ihr Lebensgefährte im Darknet als Missbrauchsopfer für Pädophile angeboten haben. Spiegel Online berichtet, die Mutter und ihr 39-jähriger einschlägig vorbestrafter Partner hätten Szenen und auch Bilder („sehr hartes Material“) ins Netz gestellt, die zeigen, wie sie sich selbst an dem Kind vergangen haben. Damit wollten sie mögliche neue Freier für den von ihnen angebotenen neunjährigen Jungen gewinnen, was ihnen auch in zahlreichen Fällen gelang. Der Preis dafür: Um die Tausend Euro verlangte die Mutter für eine Vergewaltigung des Kindes.

Weitere verdächtige Männer inhaftiert

Neben dem Paar aus Staufen sind sechs weitere Männer inhaftiert, vier von ihnen sollen den Jungen missbraucht und vergewaltigt haben. Angeblich ist gegen den 41-jährigen Bekannten des Staufener Haupttäters bereits Anklage erhoben worden – eine Bestätigung für diesen Vorgang gab es dafür bisher nicht.

Ein weiterer Mann aus Schleswig-Holstein, der ebenfalls einschlägig vorbestraft ist, ging in Karlsruhe im Oktober verdeckten Fahndern ins Netz. Sie hatten den Interessenten mit der Möglichkeit geködert, den Jungen zu vergewaltigen. Der war zu diesem Zeitpunkt längst in staatlicher Obhut. Als der Schleswig-Holsteiner in Karlsruhe aus dem Zug stieg, wurde er sogleich festgenommen.

Unterdessen hat das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald mit Sitz in Freiburg nach eigenen Angaben einen Berliner Anwalt engagiert. Er soll zum „Schutz des Opfers“ tätig werden, vor allem im Blick auf die große Medienberichterstattung. Nach Erkenntnissen der Zeitung „Bild am Sonntag“ handelt es sich dabei um einen bekannten Prominentenanwalt. Das Vorgehen des Landratsamts hat Erstaunen ausgelöst. Kritiker verweisen darauf, zum Schutz des Kindes vor Prostituierung durch die eigene Mutter seien das Amt und Familiengerichte nicht in der Lage gewesen.