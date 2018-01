Baden-Württemberg Nach Sturm "Friederike" bleibt es ungemütlich im Südwesten - Züge rollen wieder

Während Orkan „Friederike“ in anderen Teilen Deutschlands wütete, ist Baden-Württemberg noch glimpflich davon gekommen. Eine Besserung des Wetters ist aber noch nicht in Sicht.

Nach dem Stopp des Bahn-Fernverkehrs wegen Orkan „Friederike“ sollen die Züge im Südwesten am Wochenende wieder regelmäßig rollen. „Wir gehen aber davon aus, dass der Fernverkehr im Südwesten am Wochenende wieder weitgehend störungsfrei läuft“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart. Am Freitag hatte es zunächst noch viele Ausfälle gegeben. Der Regionalverkehr fuhr den Angaben zufolge aber wieder „ohne jegliche Einschränkungen“.

Die Bahn hatte wegen des Sturms den deutschlandweiten Fernverkehr ab Donnerstagnachmittag eingestellt. Reisende mussten auf Regionalzüge umsteigen. Wer nicht weiter kam, konnte in sogenannten Aufenthaltszügen oder im Hotel bleiben.

Das Tief, das von Westen her über Deutschland fegte, ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der schwerste Sturm seit dem Jahr 2007. Auf dem Brocken im Harz seien in der Spitze Orkanböen von 203 Stundenkilometern gemessen worden. „Damit haben wir elf Jahre nach Kyrill wieder einen Orkan der Königsklasse“, sagte DWD-Sturmexperte Andreas Friedrich. Der Südwesten kam aber vergleichsweise glimpflich davon.

Auf die Starts und Landungen am Stuttgarter Flughafen hatte „Friederike“ am Freitag keine Auswirkungen mehr. Alles laufe einwandfrei, sagte eine Sprecherin.

Regen, Schnee und Wind am Wochenende

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es in Baden-Württemberg aber ungemütlich. Die Meteorologen sagten für das Wochenende Regen, Schnee und Wind vorher. Für Samstag erwarteten die Experten demnach verbreitet Niederschlag – oberhalb von 400 Metern kommt der demnach auch als Schnee herunter. Autofahrer müssen mit Glätte rechnen.

Auch am Sonntag sieht es nicht besser aus: Neben weiterem Schnee nimmt mancherorts auch der Wind zu. Auf hohen Schwarzwaldgipfeln sind sogar schwere Sturmböen mit bis 100 Kilometern pro Stunde möglich, ebenso wie Schneeverwehungen. Schon am Freitag erwarteten die Meteorologen mancherorts Schnee und auch einzelne Gewitter mit Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Die Niederschläge wirkten sich auf die Pegelstände aus. Nach dem Regen der vergangenen Tage herrschte mancherorts im Südwesten leichtes Hochwasser. Insbesondere in der Nacht zum Freitag seien die Wasserstände teils merklich gestiegen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale mit. Am Pegel Maxau im Rhein bei Karlsruhe wurde die Marke von 6,5 Metern am Freitag überschritten. Von Sonntag auf Montag rechneten die Experten auch mit größerem Hochwasser – vor allem im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb.