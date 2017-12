Friedrichshafen Nach Schicksalsschlag: Kritik an Nachtflugverbot für Rettungshubschrauber

Am Klinikum Friedrichshafen ist für Notfälle ein Rettungshubschrauber stationiert. Dieser darf aber nachts nicht fliegen. Hätte einem Familienvater ein schweres Schicksal erspart werden können?

Seit dem 27. Januar dieses Jahres ist für Familie S. aus dem Bodenseekreis alles anders. An jenem Abend bricht ihr 47-jähriger Schwiegersohn, zuvor kerngesund, plötzlich bewusstlos zusammen. Ein kardiogener Schock, wie sich herausstellt, der lebensbedrohlich ist, weil Körper und Hirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Obwohl der Rettungsdienst schnell zur Stelle ist und der Familienvater umgehend ins Krankenhaus nach Friedrichshafen kommt, liegt der Mann seit Monaten im Wachkoma und braucht rund um die Uhr Pflege. Dabei hätte man ihm vermutlich helfen können, wenn der am Klinikum stationierte Rettungshubschrauber mitten in der Nacht abheben dürfte. Darf er aber nicht.

„Sie können sich nicht vorstellen, was das für unsere Tochter mit drei Kindern und auch für uns persönlich und finanziell bedeutet“, sagt Paul S., der selbst pensionierter Arzt ist. Er hat sich nach monatelangem Ringen dazu entschlossen, den Schicksalsschlag für die eigene Familie öffentlich zu machen, um vielleicht anderen helfen zu können. Denn Paul S. ist überzeugt davon, dass das Nachtflugverbot für Rettungshubschrauber schuld daran ist, dass sein Schwiegersohn nicht rechtzeitig die medizinisch verfügbare Hilfe erhielt, die er gebraucht hätte, um nicht als Pflegefall sein Leben zu fristen.

Einen Rettungshubschrauber mit Nachtflug-Erlaubnis gibt es nur in Villingen-Schwenningen

Für Nachtflüge des in Friedrichshafen stationierten Hubschraubers lag bislang kein Bedarf beim Innenministerium vor. In Baden-Württemberg darf seit Oktober einzig der DRF-Rettungshubschrauber in Villingen-Schwenningen nachts starten. Dazu mussten drei Voraussetzungen erfüllt sein: eine luftfahrtrechtliche Genehmigung des Regierungspräsidiums, eine Zustimmung durch die Rettungsmittelplanung und die Zustimmung der Kostenträger. Für Friedrichshafen wie auch die anderen Standorte hatte es schon 2010 Verhandlungen zwischen dem Sozialministerium und den Kassen gegeben, die aber erfolglos waren.

So blieb Paul S.’ Schwiegersohn, einem renommierten Arzt, damals jene Hilfe versagt, die unter anderen Umständen möglich gewesen wäre. Der Versuch, einen Rettungshubschrauber mit Nachtflugerlaubnis zu bekommen, um den schwerstverletzten Patienten rasch in eine Spezialklinik nach Freiburg zu fliegen, scheiterte.

„Daraufhin machten sich mitten in der Nacht zwei Ärzte aus Freiburg mit der Maschine in einem Spezialtransporter auf den Weg nach Friedrichshafen, wofür sie gut zweieinhalb Stunden brauchten. „Dann war es wahrscheinlich zu spät. Trotz aller ärztlichen Bemühungen entwickelte sich bei meinem Schwiegersohn durch den Sauerstoffmangel und den Schockzustand ein diffuses Organversagen und eine schwere Hirnschädigung.“ Nachdem er in Friedrichshafen an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen worden war, gab es Hoffnung für sein Überleben. Als die Piloten des Rettungshubschraubers ihren Dienst laut Gesetz wieder antreten durften, wurde er mit der Maschine nach Freiburg geflogen und auf der Intensivstation gut zwei Monate versorgt. Nach mehreren Wochen in der Rehaklinik Allensbach war dann guter Rat teuer, denn eine häusliche Pflege ist unmöglich. Im Sommer fand der Schwiegersohn Aufnahme in einer Wohngemeinschaft für Wachkoma-Patienten in Memmingen, die dort rund um die Uhr betreut werden. „Ich habe keine Hoffnung mehr, dass sich sein Zustand noch bessert“, hat Paul S. resigniert.

Einer, der sich schon 2010 als damaliger FDP-Abgeordneter bei den Verhandlungen mit dem Sozialministerium um Aufhebung des Nachtflugverbots engagiert hatte, ist der Überlinger Rechtsanwalt Hans-Peter Wetzel. Er zeigte sich betroffen. „Genau vor solchen Schicksalsschlägen habe ich immer gewarnt“, schrieb er an Paul S.