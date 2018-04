Baden-Württemberg Nach Kritik an Englisch-Abitur: Kultusministerium hält Aufgaben-Niveau für angemessen

Das Kultusministerium hält das von zahlreichen Betroffenen als zu schwer empfundene Englisch-Abitur in Baden-Württemberg für angemessen. Kultusministerien Susanne Eisenmann (CDU) rief am Montag in einer Pressemitteilung zu "Ruhe und Gelassenheit" angesichts des Ermessenspielraums der Lehrkräfte bei der Korrektur der Aufgaben auf.

Grund der Antwort des Ministeriums ist eine Online-Petition, die bis Montagnachmittag (15.30 Uhr) 29.300 Personen unterzeichnet hatten. Darin wird das Englisch-Abitur 2018 als zu schwer im Vergleich zu vegangenen Jahrgängen kritisiert. Die Kritik richtete sich vor allem gegen Aufgaben im verstehenden Lesen. Üblich seien demnach stets zu analysierende Sachtexte gewesen. Dieses Jahr bekamen die Prüflinge einen Text vorgesetzt, der aus dem 1934 erschienenen Roman "Call it Sleep" von Henry Roth stammt. Darin seien laut Petition viele den Schülern unbekannte sowie veraltete Vokabeln vorgekommen.

Das Ministerium versprach, die Aufgaben zu prüfen. Laut Pressemitteilung des Ministeriums stammt die kritisierte Textaufgabe aus dem Aufgabenpool der Kultusministerkonferenz und wurde auch in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt. Die nun vom Kultusministerium befragte Abiturkommission als auch drei extern hinzugezogene Fachberäter hätten die Einschätzung des Ministeriums, die Aufgaben seien angemessen, bestätigt.

"Es gibt keinen Grund zur Sorge. Wir wollen in Baden-Württemberg ein Qualitätsabitur und wissen aus vielen Untersuchungen und Vergleichsstudien, dass unsere Gymnasiasten gerade im sprachlichen Bereich immer gute Ergebnisse erzielt haben", wird Kultusmnisterien Eisenmann zitiert. "Klar ist aber auch, dass wir auf länderübergreifende Standards bei den Abschlussprüfungen und insgesamt auf mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern setzen. Deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir uns bei der Auswahl der Aufgaben aus dem IQB-Pool bedienen."

"Ich habe vollstes Vertrauen in die Lehrkräfte, dass sie ihren Ermessensspielraum bei der Korrektur verantwortungsvoll und ausgewogen ausschöpfen werden", so Eisenmann weiter. Der als vermeintlich schwierig eingestufte Prüfungsteil "Analysis" mache außerdem nur 15 Prozent der schriftlichen Abiturnote Englisch aus. Die schriftliche Prüfung fließe wiederum nur mit zwei Dritteln in die Gesamtnote ein. "Ich rate daher zu Ruhe und Gelassenheit", sagt die Kultusministerin.

In der Petition wird eine Textstelle aus der monierten Aufgabe zitiert. In dem Absatz wird die Freiheitsstatue metaphorisch beschrieben:

"They were silent. And before them, rising on her high pedestal from the scaling swarmy brilliance of sunlit water to the west, Liberty. The spinning disk of the late afternoon sun slanted behind her, and to those on board who gazed, her features were charred with shadow, her depths exhausted, her masses ironed to one single plane. Against the luminous sky the rays of her halo were spikes of darkness roweling the air; shadow flattened the torch she bore to a black cross against flawless light—the blackened hilt of a broken sword. Liberty."