Rust Nach Großbrand im Europa-Park: Wie die Brandermittler jetzt vorgehen

Nach dem Großbrand im Europa-Park Rust am Samstag laufen die Ermittlungen zu der Brandursache weiter. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe. Besucher kamen nicht zu Schaden. Wir haben mit dem Pressesprecher der Polizei Offenburg über den Stand der Ermittlungen gesprochen.

Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen?

Laut Yannik Hilger, Pressesprecher bei der Polizei Offenburg, ist ein Team aus Kriminaltechnikern und einem Brandsachverständigen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg aktuell vor Ort, um nach dem genauen Brandausbruchsort zu suchen. „Die Kollegen versuchen, Rückschlüsse auf das Geschehen zu ziehen“, erklärt der Pressesprecher. Konkrete Ergebnisse gebe es bislang noch nicht.

Wie gehen die Ermittler vor?

Zunächst gehe es darum, den genauen Brandherd in der Lagerhalle, in der das Feuer vermutlich ausgebrochen ist, zu lokalisieren. „Dabei spielen Zeugenaussagen eine entscheidende Rolle“, so Hilger. Anschließend werde mit speziellen wissenschaftlichen Methoden der Brandhergang ermittelt.

Wie ist das Brandermittlungs-Team organisiert?

Das Polizeipräsidium Offenburg verfügt über eigene Kriminaltechniker, die seit Sonntag vor Ort sind. Zusätzlich wurde in diesem Fall ein Brandsachverständiger des Landeskriminalamts Baden-Württemberg hinzugezogen. Ein Sachbearbeiter koordiniere die Ermittlungen, informiert Yannik Hilger. „Bei Ereignissen dieser Größenordnung ist das üblich“, sagt er.

Welche Ermittlungsansätze verfolgen die Ermittler?

„Es wird grundsätzlich in alle Richtungen ermittelt“, sagt Yannik Hilger. Das bedeute: Die Einsatzkräfte suchen nach Indizien für technische Defekte, die den Brand ausgelöst haben könnten, sammeln Hinweise, ob möglicherweise ein Brandbeschleuniger im Spiel gewesen sein könnte und prüfen, ob arglos weggeworfene Zigaretten, die häufig Grund für Brände im Außenbereich seien, als Brandursache in Frage kommen.

Was sind die größten Herausforderungen bei Brandermittlungen?

„Allein die Tatsache, dass es gebrannt hat, ist eine ziemliche Erschwernis für die Ermittler“, informiert Yannik Hilger. Besonders die zweifelhafte Statik brandgeschädigter Gebäude mache den Einsatzkräften die Arbeit schwer.

Wie lange werden die Ermittlungen in Rust noch andauern?

Großbrände wie im aktuellen Fall in Rust sind für die Polizei in Offenburg nicht alltäglich. „Wie lange die Ermittlungen andauern werden, ist derzeit nicht abzusehen“, so Yannik Hilger. Bereits in den kommenden Tagen könnten erste Ergebnisse vorliegen. „Genauso gut kann es aber sein, dass die Ermittlungen länger andauern“, so Hilger. Sobald klar ist, warum es im Europapark Rust gebrannt hat, werde die Öffentlichkeit informiert.