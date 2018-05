Eine 32-Jährige hat ihre zwei Jahre alte Tochter in Stuttgart vom Gehweg auf die Straße geworfen und damit schwer verletzt.

Das Kleinkind erlitt beim Aufprall auf die Fahrbahn schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach Angaben der Ermittler vom Sonntag wurde die Frau mittlerweile einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Polizei und Staatsanwaltschaft werfen der Frau demnach vor, das Kind am Freitagabend vor einem Lebensmittelgeschäft in die Höhe gehoben und dann auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Gegen sie werde des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar.