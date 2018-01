Eine Mutter soll ihr Kind Männern für Vergewaltigungen überlassen haben - Ermittler untersuchen weiter Details zu dem grausigen Fall.

Schon der eine Tatvorwurf macht selbst hartgesottene Ermittler fassungslos: Eine Mutter soll ihren minderjährigen Sohn über mehrere Jahre hinweg Männern gegen Geld überlassen haben, die das Kind an verschiedenen Orten im Großraum Freiburg vergewaltigten. Die 47-Jährige sitzt nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, ebenso ihr 37-jähriger Lebensgefährte, der das Kind gemeinsam mit der Frau mehrfach sexuell missbraucht haben soll.



Die Festnahmen, die bereits im September vergangenen Jahres erfolgten, sind nur die Spitzes eines Eisberges, unter dem sich offenbar ein weit verzweigter Pädophilenring verbirgt, der sich quer durch Deutschland und durch das europäische Ausland zieht. So gab es im Zusammenhang mit diesem und zahlreichen anderen Fällen bislang acht Festnahmen in Deutschland, Frankreich, Spanien und der Schweiz. Das bestätigte Laura Riske, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Freiburg, auf Nachfrage dem SÜDKURIER.

Kind in staatlicher Obhut

Die Ermittlungen kamen durch einen anonymen Hinweis im September 2017 ins Rollen. Das Landeskriminalamt und die Zentralstelle für Internet­ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gingen dabei dem Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs des neunjährigen Jungen nach. Sie identifizierten rasch die Mutter und ihren bereits einschlägig vorbestraften Lebenspartner aus dem Raum Freiburg und nahmen beide fest. Das Kind selbst, das laut Polizei seit 2015 schwerste sexuelle Missbrauchshandlungen erleiden musste, konnte kurz darauf in staatliche Obhut gegeben werden.



In den folgenden Wochen ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft Freiburg, an die das Verfahren inzwischen abgegeben worden war, weitere mutmaßliche Täter. So wurde ein ebenfalls vorbestrafter 40-Jähriger aus dem Großraum Freiburg identifiziert und festgenommen. Ein 49-jähriger deutscher Soldat bei der deutsch-französischen Brigade im Elsass, ein Schweizer (37) und ein Spanier (32) wurden ebenfalls in Untersuchungshaft genommen. Sie stehen nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft im Verdacht „des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung in einer Vielzahl von Einzelfällen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Vater missbrauchte Tochter

Zwei weitere Festnahmen gab es im Herbst vergangenen Jahres, eine davon in Schleswig-Holstein. Ausgelöst wurden sie durch einen 43-Jährigen, der aus dem nördlichsten Bundesland nach Karlsruhe gereist war, um sich das Kind aus Freiburg „zuführen“ zu lassen und den Jungen sexuell zu missbrauchen, wie das Landeskriminalamt ebenfalls mitteilte. Der Verdächtige soll zuvor Tötungsfantasien im Zusammenhang mit dem Kindesmissbrauch geäußert haben. In einem Rucksack habe er zudem Utensilien zum Fesseln mit sich geführt.

Die Polizei entdeckte im Zuge dieser Ermittlungen Videoaufnahmen, die zu einem weiteren Tatverdächtigen führten. Darauf soll ein Vater seine Tochter sexuell missbraucht haben. Die Ermittler wurden daraufhin bei einem 32-Jährigen aus Schleswig-Holstein fündig, der am 3. November ebenfalls verhaftet wurde und seitdem in Untersuchungshaft sitzt.



Die Behörden halten sich zur Zeit noch mit vielen Details zu dem Fall zurück. So will ein Sprecher der Freiburger Staatsanwaltschaft sich nicht näher dazu äußern, ob die Inhaftierten bereits Geständnisse ablegten. „Sie machen teilweise Angaben“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Mächtel der Nachrichtenagentur AFP. Was sie sagten, wolle er in diesem Stadium des Verfahrens aber nicht berichten. Auch zu dem Milieu, in dem sich die Taten ereigneten, gab es gestern keine Angaben. Für „ordentliche Verhältnisse“ spricht bislang der Hintergrund des Soldaten.

Behörden erwarten lange Ermittlungen

„Es handelt sich in diesem Komplex um den schwerwiegendsten Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern, der vom LKA bislang bearbeitet wurde“, teilte das Landeskriminalamt Stuttgart mit. Ein Komplex, der die Ermittler bei ihrer Arbeit offenbar nicht kalt ließ. Dass die Behörden nicht schon früher die Öffentlichkeit darüber informierten, dürfte der bei Delikten dieser Art üblichen weit verzweigten Ermittlungsarbeit geschuldet sein, die sich offenbar ausgezahlt hat. Nach Angaben der Freiburger Polizeisprecherin Laura Riske wurde die vier Monate dauernde Operation auch durch ausländische Behörden aufgrund von Rechtshilfeersuchen unterstützt.

Die Behörden rechnen mit weiteren langwierigen Ermittlungen. Details der Taten müssten untersucht werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Zudem werde noch umfangreich sichergestelltes Beweismaterial ausgewertet. Dies werde noch Zeit in Anspruch nehmen. Wann es zu möglichen Anklagen oder Prozessen kommen könnte, sei derzeit noch nicht abzusehen.