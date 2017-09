Im Fall des Supermarkterpressers vom Bodensee hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdacht gegen den 53-jährigen Mann hat sich erhärtet, er gilt als dringend tatverdächtig.

Ist der Supermarkt-Erpresser gefasst? Die Polizei hat einen 53-Jährigen festgenommen, der als dringend tatverdächtig gilt. Am Freitag gingen die Ermittler bei der Suche nach dem Supermarkterpresser am Bodensee konkreten Hinweisen nach. Ein 53-jähriger Mann aus der Gemeinde Ofterdingen im Landkreis Tübingen wurde überprüft und von Spezialkräften der Polizei des Landes festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Trotz der Festnahme sollen die Menschen beim Einkauf weiterhin vorsichtig sein, so die Behörden.



Die Entwicklungen am Samstag



Update, 15.31 Uhr: Die Pressekonferenz in Konstanz ist beendet. Wir halten Sie in diesem Artikel weiter über aktuelle Entwicklungen und neue Informationen auf dem Laufenden.



Update, 15.27 Uhr: Der Polizeivizepräsident spricht von einem überraschenden, schnellen Zugriff. Der Mann habe sich nicht gewehrt, er habe keine Fragen gestellt, warum er festgenommen werde.



Update, 15.22 Uhr: Warum hat der mutmaßliche Täter die vergiftete Babynahrung in Friedrichshafener Supermärkten verteilt? Laut Uwe Stürmer hat der Mann früher in einer Stadt am Bodensee gewohnt, Die Region rund um den See sei ihm nicht unbekannt



Update, 15.18 Uhr: Was weiß die Polizei bisher über den Mann? Uwe Stürmer sagt, der Verdächtige habe Brüche in seiner Biografie, es gebe psychische Auffälligkeiten. Er sei ein Einzelgänger, exzentrisch.



Update, 15.16 Uhr: In der Nähe der Wohnung des Tatverdächtigen wurden Schuhe, Tasche und ein Laptop gefunden. Die Schuhe und die Tasche sahen aus wie auf dem Überwachungsvideo aus dem Friedrichshafener Supermarkt.



Update, 15.14 Uhr: Warum halten die Ermittler die Warnmeldungen aufrecht? Uwe Stürmer sagt: Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Die Ermittler wissen noch nicht, wo der Mann zwischen Donnerstagnachmitag bis Freitagnachmittag war.



Update, 15.11 Uhr: Der Täter ist 53 Jahre alt. Es gab viele zielführende Hinweise, darunter 300 wertvolle Hinweise. Polizeivizepräsident Uwe Stürmer zu den vielen Hinweisen über die Hotline: "Es hat gebrummt".



Update, 15.03 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. Der leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger berichtet von der Festnahme: Gegen 16 Uhr haben die Ermittler am Freitag zugegriffen. Sie gehen von der Täterschaft des Festgenommenen aus. Der Bildabgleich und die kriminaltechnischen Untersuchungen haben eine sehr hohe Übereinstimmung gebracht. Zudem sei Ethylenglycol sichergestellt worden. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus.



Update, 14.50 Uhr: Um 15 Uhr gibt es eine Pressekonferenz der Polizei in Konstanz. Wir berichten hier in unserem Newsticker.



Update, 14.20 Uhr: Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand zeigt sich erleichtert über den Ermittlungserfolg: "Die Strategie der Polizei, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist aufgegangen. Darüber sind wir wohl alle mehr als erleichtert: Das ist eine befreiende Nachricht: Ich habe großen Respekt vor dieser gelungenen Ermittlungsarbeit unserer Polizei."



Update 11.50 Uhr: Jens Purath, Pressesprecher der Polizei Konstanz, fasst den derzeitigen Stand der Ermittlungen zusammen:



Update 11.20 Uhr: Der Erpresser hatte DNA in einem der fünf Friedrichshafener Supermärkte hinterlassen, vermutlich an einem präparierten Gläschen. Ein Abgleich hat den Verdacht bestätigt, dass der 53-Jährige aus Ofterdingen der mutmaßliche Täter ist.

Update 10.00 Uhr: Trotz der Festnahme des mutmaßlichen Supermarkt-Erpressers gibt die Polizei noch keine Entwarnung für Lebensmittel-Kunden. Mit Blick auf möglicherweise vergiftete Waren rief die Polizei am Samstagmorgen erneut zur Vorsicht auf: „Die Verbraucher sollten nach wie vor beim Einkauf wachsam sein“, sagte Polizeisprecher Markus Sauter. Trotz der veränderten Situation sollten die Menschen beim Einkauf auf manipulierte Produkte achten und die Polizei im Zweifelsfall informieren. Es gebe derzeit keine Erkenntnisse, dass der festgenommene 53-Jährige in Supermärkten oder Drogerien mehr vergiftete Lebensmittel als die bereits gefundenen Gläschen mit Babynahrung platziert habe - „die Geschichte ist aber nach wie vor aktuell“, fügte Sauter hinzu.

Update 9.30 Uhr: Polizeisprecher Markus Sauter bestätigte gegenüber dem SÜDKURIER: "Der Tatverdacht gegen den im Landkreis Tübingen festgenommenen Mann hat sich erhärtet." Rund um die Uhr arbeitet die Polizei derzeit an der Aufklärung des brisanten Falles, weit über 1000 Hinweise der Bevölkerung wurde bisher bearbeitet. Mehrere solcher Hinweise führten zu dem 53-jährigen Mann aus Ofterdingen in der Nähe Tübingens. Ein Helikopter und zahlreiche Beamte waren im Einsatz, um den Mann festzunehmen. Nach SÜDKURIER-Informationen wurde er bereits seit Donnerstag observiert. Ob er bereits weitere vergiftete Lebensmittel in Supermärkten deponiert hat, ist nicht bekannt. "Wir können keine komplette Entwarnung geben", so Markus Sauter. "Es liegen zwar keine gesicherten Erkenntnisse vor, aber wir möchten die Bevölkerung weiterhin um Wachsamkeit bitten." Es können derzeit nichts ausgeschlossen werden.



Die Polizei Konstanz hat für 15 Uhr eine Pressekonferenz anberaumt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.



Festnahme nach konkreten Hinweisen

Der 53-jährige Mann aus der Gemeinde Ofterdingen im Landkreis Tübingen wurde anhand von konkreten Hinweisen aus der Bevölkerung überprüft und von Spezialkräften der Polizei des Landes festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann aus Ofterdingen wird seit Freitagnachmittag verhört. Nach SÜDKURIER-Informationen sollen erste Hinweise zu dem 53-jährigen Mann aus der Bevölkerung bereits am Donnerstag eingegangen sein. Die Ähnlichkeit mit dem gesuchten Erpresser soll frappierend sein, zudem soll es weitere Indizien geben. Laut Informationen des SÜDKURIER soll der der Mann bereits in der Vergangenheit kein unbeschriebenes Blatt gewesen sein. Offenbar wollte er sich absetzen.

Die Polizei hält den festgenommenen Mann für dringend tatverdächtig.



