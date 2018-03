vor 1 Stunde dpa Stuttgart Muss der Stuttgarter "Gotthard-Raser" doch in Deutschland ins Gefängnis?

Der Fall des in der Schweiz verurteilten "Gotthard-Rasers" geht in die nächste Runde. Das Landgericht Stuttgart war zwar zu dem Schluss gekommen, dass der Mann nicht in Deutschland in Haft muss. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft aber Rechtsmittel ein, wie ein Gerichtssprecher sagte.