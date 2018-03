Freiburg Mordfall Maria L. in Freiburg: Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen private Jugendhilfeorganisation

Hussein K. kommt im Strom Tausender Flüchtlinge nach Europa. Er gibt sich als Afghane aus. In Griechenland, auf der Insel Korfu, lebt er mit anderen Flüchtlingen in einer verlassenen Ölmühle.

Wegen versuchten Mordes wird K. in Griechenland zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Hussein K. wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Als Jugendlicher profitiert er von einem Gesetz zur Entlastung der übervollen Gefängnisse in Griechenland. Dann taucht er unter.

K. stellt einen Asylantrag. Die Bearbeitung verzögert sich, hat keine Priorität. Der junge Mann lebt inzwischen bei einer Pflegefamilie in Freiburg und steht unter der Obhut des Jugendamtes des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald.

In Freiburg wird die Leiche einer Studentin gefunden. Die 19-Jährige wurde Opfer eines Sexualverbrechens.

Die Polizei in Freiburg nimmt den Flüchtling Hussein K. als Verdächtigen fest. Er gibt sein Alter mit 17 an. Inzwischen eingeholte Altersgutachten bezweifeln dies.

12. März

Der Anwalt der Eltern der getöteten Studentin, die in dem Prozess Nebenkläger sind, schließt sich der Forderung des Staatsanwaltes an. Der Verteidiger von Hussein K. fordert kein konkretes Strafmaß, regt aber eine Drogentherapie für seinen Mandaten an. Der Forderung nach Erwachsenenstrafrecht tritt er nicht entgegen.