Freiburg Mordfall Maria L.: Im Prozess gegen Hussein K. fiel es mir als erfahrenem Gerichtsreporter schwer, unvoreingenommen zu bleiben

Wie schwer ist es, als Gerichtsreporter neutral zu bleiben? Mehr als ein halbes Jahr lang hat Uli Homann den Prozess zum Mord an der Freiburger Studentin Maria L. für den SÜDKURIER mitverfolgt und über das Verfahren berichtet. Wie ihn der Prozess persönlich bewegt hat und warum es ihm schwer fiel, gegenüber dem Angeklagten Hussein K. unvoreingenommen zu bleiben, schildert er in einer persönlichen Erzählung.

Auch wenn der Angeklagte Hussein K. im Dreisam-Mord-Prozess nicht viel gesagt hat, meine ich, als Prozessbeobachter doch viel über ihn erfahren zu haben. Er offenbarte vom ersten Verhandlungstag eine klare Prozess-Strategie: das schreckliche Verbrechen, dem die 19-jährige Maria L. zum Opfer fiel, so darzustellen, dass er nicht wegen Mordes, sondern möglichst nur wegen Totschlags verurteilt wird. Dass bloß keine besondere Schwere der Schuld erkannt wird.

Er wollte auch die Aggression in Griechenland, wo er eine 20-jährige Studentin über die Klippe warf und ihren Tod in Kauf nahm, verharmlosen. Er wollte sich selbst als Opfer hinstellen, mit schwerem Schicksal. Er wollte sein wahres Alter im Dunkeln lassen, und er wollte die Tat bestimmenden Drogenkonsum und der Tat folgende psychische Probleme vorgaukeln.

Wie ich Hussein K. während der Verhandlungen erlebte

Ich saß an den meisten Verhandlungstagen im Gericht. Ich hörte nicht nur zu, sondern versuchte, wie andere Berichterstatter auch, die Inhalte der Verhandlung zusätzlich in Verhandlungspausen in Gesprächen mit Ankläger, Nebenkläger, Verteidiger und Gutachtern zu durchdringen. Hussein K. bot immer das gleiche Bild: gesenkter Kopf, so gut wie keinen Blickkontakt mit anderen aus den irgendwie immer halbgeschlossenen Augen, aber ständig das Ohr dem Dolmetscher zugeneigt.

Weitere Informationen Warum wir bei Gerichtsverhandlungen gewisse Regeln einhalten

Mein Eindruck: Durch die Übersetzung und seine eigenen angeblich inzwischen guten deutschen Sprachkenntnisse hat er alles im Prozess mitverfolgt, er wirkte zwar apathisch und teilnahmslos, aber er war durchaus wach bei der Aufnahme. Auch wenn es schon mal um 11 Uhr vormittags aus ihm herausbrach: „Ich bin müde, das dauert hier schon so lang“. Bis zum Schluss hielt er seine Strategie durch, mildernde Umstände einzuführen, die er zu Beginn des Prozesses in einer von ihm selbst und nicht von seinem Anwalt formulierten Erklärung vorgetragen hat.

Der Gerichtsreporter muss unvoreingenommen sein

Das Gericht muss unvoreingenommen sein, der Gerichtsreporter ebenso. Auch bei so einem schrecklichen Verbrechen wie dem Mord an der Dreisam in Freiburg mit vorausgegangener ähnlich strukturierter Gewalttat auf der griechischen Insel Korfu. Eigentlich lag alles klar auf dem Tisch.

Ein Prozess wie beim Mörder und Vergewaltiger der Joggerin Carolin G. in Endingen (sieben Tage bis zum Urteil) war zu erwarten, die Fälle glichen sich. Auch der Mörder der Endingerin hatte zuvor schon brutale Gewalt gegen Frauen ausgeübt, eines seiner Opfer war eine Studentin in Kufstein am Inn. Doch die Erwartung an den kurzen Prozess enttäuschte die Jugendstrafkammer des Landgerichts Freiburg unter dem Vorsitz der jungen Richterin Katrin Schenk.

Sie versuchte mit einer sehr breiten Anlage des Prozesses (24 Verhandlungstage) nur ja keinen Revisionsgrund zu liefern. Voreingenommen erschien das Gericht nicht, es behandelte Hussein K. und seinen Verteidiger äußerst fair

Warum fällt es so schwer, unvoreingenommen zu sein?

Hier muss ich bekennen, dass ich mich selbst während des Prozesses immer wieder ermahnen musste, die geforderte eigene Unvoreingenommenheit als Berichterstatter aufrecht zu erhalten. Warum war das so schwer? Es lag an Details, die durch glaubhafte Zeugenaussagen über den Mord an Maria L. hinaus eingeführt wurden und die sich auf Äußerungen bezogen, die Hussein K. gegenüber diesen Zeugen gemacht haben soll. Lügen über angeblichen Missbrauch in Afghanistan, wo er wahrscheinlich nie lebte. Grotesk falsche Angaben zur familiären Situation. Die Vergewaltigung einer 13-Jährigen im Iran. Die von ihm nie verwundene Verweigerung seiner Verheiratung mit einer jungen Frau, in die er verliebt war. Der gewalttätige Umgang mit einem Schleuser auf der Flucht nach Griechenland. Die brutale Attacke auf die griechische Studentin. Die rein ichbezogene Interpretation seiner Rechte und Pflichten als privilegiert behandelter minderjähriger Flüchtling in Freiburg. Die Aggression gegen Frauen dokumentierenden Wolfsbilder auf seiner Facebookseite.

Fazit: Der Angeklagte wurde mir zunehmend suspekt, erschien mir berechnend und zielstrebig bei der Umsetzung seiner Phantasien, wie er Frauen benutzen und quälen könne. Hier saß ein Angeklagter, dessen Einschätzung von Frauen schier nach Gewalt gegen Frauen gierte.

Warum mir seine Entschuldigungen kaum ehrlich erschienen

Zwei belegte Aussagen von ihm fand ich besonders schockierend. „Es sei doch nur eine Frau gewesen, die er die Klippe heruntergeworfen habe, warum da so ein Aufheben gemacht werden“, sagte er gegenüber griechischen Polizisten mit der Gefühlskälte, die er auch im deutschen Gerichtssaal an den Tag legte.

Und als er wegen des Mordes an Maria L. verhaftet wurde, interessierte ihn in erster Linie, ob das in irgendeiner Weise Auswirkung auf sein Asylverfahren haben könne. In diesem Kontext sind seine an die Familie von Maria L. gerichteteten Entschuldigungen und Reue-Bekundungen eher zweckgerichtet gewesen als ehrlich. Wiederum geäußert, um etwas Milderndes für sich herauszuholen.

Wie mein Urteil ausgefallen wäre

Ob ich trotz all dieser Erkenntnisse unvoreingenommen geblieben bin? Ich bezweifle das. In mir wuchs die Aversion gegen einen rücksichtslosen jungen Mann, der weitgehend taktisch orientiert war, um für sich zu retten was er glaubte, retten zu können. Diese Strategie hat die Jugendstrafkammer zu Recht mit ihrem Urteil durchkreuzt. Auch wenn ich auf Grund aller im Prozess gewonnenen Erkenntnisse anders geurteilt hätte. Ich hätte nicht nur auf das Mordmerkmal Verdeckung der Vergewaltigung abgehoben wie das Gericht, ich hätte auch auf die Mordmerkmale Heimtücke und Befriedigung des Geschlechtstriebs erkannt. Nach meiner Einschätzung war plausibel und zweifelsfrei belegt, dass die wissenschaftliche Zahnbestimmung ein Alter zwischen 22 und 25 Jahren zur Tatzeit der Ermordung von Maria L. festschrieb. Also wäre auch die Anordnung der Sicherungsverwahrung und nicht nur deren Vorbehalt möglich gewesen.

Urteile fällen die Gerichte, nicht die Öffentlichkeit - und das ist gut so

Aber Urteile fällen nicht die Gerichtsreporter und nicht eine aufgewühlte Öffentlichkeit. Und das ist gut so. Zumal das Urteil nahe an der absoluten Höchststrafe liegt. Hier wurde kein politischer, sondern ein Strafprozess geführt. Zur Verurteilung stand nicht die Flüchtlingspolitik. Und Täter war nicht der Flüchtling, sondern das Individuum Hussein K. - vor dem, soweit nicht eine grundlegende Persönlichkeitsänderung angenommen werden kann, die Allgemeinheit geschützt werden muss. Bleibt anschließend mein Wunsch: Eine Bestätigung des Urteils im Revisionsverfahren. Es wäre die gute Note für den Rechtsstaat, die viele unserem Gemeinwesen derzeit verweigern.