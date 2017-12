Freiburg Mordfall Endingen: Anwalt legt Revision ein

Im Mordfall Carolin G. hat der Anwalt des geständigen Angeklagten Catalin C. nach Medienberichten Revision gegen das am vergangenen Freitag ergangene Urteil eingelegt.

Im Mordfall Carolin G. hat der Anwalt des geständigen Angeklagten Catalin C. nach Medienberichten Revision gegen das am vergangenen Freitag ergangene Urteil auf lebenslange Freiheitsstrafe mit vorbehaltlicher Anordnung der Sicherungsverwahrung wegen Mordes und besonders schwerer Vergewaltigung eingelegt.

Der Strafverteidiger Klaus Malek begründet das mit Zweifeln daran, dass die Schwurgerichtskammer in Freiburg eine besondere Schwere der Schuld wegen der von Catalin C. ebenfalls zugegebenen Tötung einer Studentin in Österreich als erwiesen angesehen hat. Ebenso will er überprüfen lassen, ob die Kammer zu Recht Mordmerkmale erkannt hat.