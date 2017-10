Nach der Entdeckung der Leichen eines Ehepaares und eines jüngeren Mannes in einer Tiefgarage in Eislingen haben sich Hinweise auf eine Beziehungstat verdichtet.

Die Bluttat in einer Eislinger Tiefgarage ist offenbar von einem eifersüchtigen Ehemann begangen worden. In einem Auto schnitt er seiner ebenfalls 56-jährigen Ehefrau und deren 30 Jahre jüngerem Partner die Kehlen durch, ehe er an einer Schussverletzung starb. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei hervor. Am Tatort sei ein Abschiedsbrief des 56 Jahre alten Mannes gefunden worden. Dennoch müsse noch endgültig geklärt werden, wer den Schuss abgab.

Die drei Leichen waren Donnerstagmittag in einem Auto in der Tiefgarage nahe des Bahnhofs von Eislingen (Landkreis Göppingen) entdeckt worden. Dabei saß der 26-jährige Freund der Frau laut Polizeimitteilung auf dem Fahrersitz, die 56-Jährige habe daneben gesessen. „Beide hatten Schnittverletzungen an der Kehle. Auf dem Rücksitz saß der von der Frau getrennt lebende 56-jährige Ehemann mit einer Schussverletzung“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Klärung der Frage, wer den Schuss abgeben hat, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Zudem wird der Ehemann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm obduziert. Bei der Ehefrau handelt es sich um die örtliche FDP-Politikerin Cornelia Jehle. Sie sei Schatzmeisterin im FDP-Kreisverband Göppingen gewesen, erklärte dessen Vorsitzender Armin Mathias Koch.