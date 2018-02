Stuttgart Mitgliederentscheid über die GroKo spaltet Südwest-SPD - Bodensee-Kreischef wagt keine Vorhersage

Wie positionieren sich die Genossen im Südwesten zur GroKo? Eine Tendenz ist wenige Tage vor Beginn des Mitgliederentscheids über ein Bündnis mit der Union noch nicht auszumachen.

Martin Ansbacher verrät noch nicht, wie er beim SPD-Mitgliederentscheid über den Koalitionsvertrag abstimmt. Der Ulmer Kreisverbandschef ist wenige Tage vor Beginn des Entscheids nach eigenem Bekunden nicht sicher, ob er für die von SPD und Union ausgehandelten Vereinbarungen votiert und damit für die große Koalition. „Ich bin innerlich zerrissen“, sagt der Anwalt – und spiegelt damit die Gemütslage an der Partei-Basis im Südwesten wider.

Bodensee-Kreischef wagt noch keine Vorhersage

Ähnlich gespalten ist die Stimmung auch im Kreisverband Rottweil. „Es gibt eigentlich zwei Lager – eines für die Groko, eines dagegen“, sagt Torsten Stumpf, der den Verband führt. Der Reutlinger Kreisverband ist aus Sicht seiner noch unentschlossenen Vorsitzenden Ronja Nothofer ohne klare Linie. „Die Chancen für ein Ja stehen 50 zu 50“, sagt die Studentin. Auch für die SPD am Bodensee wagt Kreischef Frank Heimpel-Labitzke keine Vorhersage: „Ich glaube aber, dass ein Gutteil derjenigen, die sich damit befasst haben, sich von den Argumenten der jeweils anderen Seite nicht mehr umstimmen lassen.“ Der Freiburger Kreischef Julien Bender hingegen rechnet nicht mit einer Mehrheit für die GroKo bei seinen Mitgliedern. Er selbst bevorzugt eine Minderheitsregierung.

Deutliches Stimmungsbild in Heilbronn und Pforzheim

So deutlich zugunsten der GroKo wie in den Heilbronner Kreisverbänden und Pforzheim stellt sich die Lage selten dar. In den beiden Heilbronner Verbänden (Stadt und Land) habe sich bei einem Stimmungsbild ein Ja zum Vertrag von 75 Prozent ergeben, sagt der Kreischef der SPD Heilbronn Stadt, Rainer Hinderer. Auch in Pforzheim rechnet Kreischef Frederic Striegler mit der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder für die GroKo. Saskia Esken, die den Kreisverband Calw führt, findet eine Prognose über den Ausgang des Mitgliedervotums schwierig. „Ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass eine Mehrheit der Koalition zustimmt.“ Auch der Stuttgarter SPD-Kreischef Dejan Perc erwartet ein knappes Votum – für die GroKo.

Die knapp 38 000 Mitglieder der Südwest-SPD erhalten bis zum 20. Februar die Briefwahlunterlagen und können bis zum 2. März darüber abstimmen, ob die SPD im Bund in die große Koalition geht oder nicht. SPD-Generalsekretärin Luisa Boos wirbt für die Teilnahme: „Das Mitgliedervotum zeigt: Die SPD meint es ernst mit Basisdemokratie und Mitgliederbeteiligung – auch in zentralen Fragen wie einer Regierungsbeteiligung.“ Die Abstimmung fällt in eine Zeit, in der die Partei immer mehr an Rückhalt in der Bevölkerung verliert: Im neuen ARD-Deutschlandtrend fiel die SPD auf 16 Prozent.

Ist das Glas halb voll oder halb leer?

Nach dem Motto „Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer?“ gestaltet sich die inhaltliche Bewertung des Koalitionsvertrags. In Heilbronn wird die geplante Angleichung der Arzthonorare für gesetzliche und private Patienten positiv gewertet. Andernorts wird bemängelt, dass die Bürgerversicherung nicht kommt. Ähnliches gilt für die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen – die einen loben die erreichten Eingrenzungen, die anderen wollen die gänzliche Abschaffung. Unisono unzufrieden zeigt sich die Basis mit dem begrenzten Familiennachzug.

Aber auch generelle Bewertungen der Partei und ihrer Spitzenleute sind in der Meinungsbildung wichtig. Ansbacher aus Ulm erzählt von Fragen wie: „Ist die Partei noch glaubwürdig, nachdem sie nach der Wahl eine Regierungsbeteiligung so kategorisch ausgeschlossen hatte?“ Die Frage der Glaubwürdigkeit richtet sich auch an den ausgeschiedenen Parteichef Martin Schulz. „Sein Zickzackkurs war suboptimal und hat für viel Unverständnis gesorgt„, sagt Ansbacher. Kreischef Hinderer aus Heilbronn ist überzeugt: „Wenn er den Anspruch auf das Außenamt aufrechterhalten hätte, würde die bevorstehende Abstimmung deutlich anders ausfallen.“ Auch bei der SPD Mittelbaden steht Schulz in der Kritik. „Insgesamt wäre es sicherlich hilfreicher gewesen, der Parteivorstand hätte uns einigen Trubel erspart“, sagt Kreischef Jonas Weber.

Bei der SPD in Tübingen haben viele Angst, dass die SPD im Bündnis mit der Union an Profil verliert. Die Kreisvorsitzende Dorothea Kliche-Behnke, die in ihrem Verband eine leichte Neigung zur GroKo erkennt, meint: „Die beiden großen Parteien sollten Alternativen sein. Wenn sie zusammengehen, stärkt das die Ränder.“