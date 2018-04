Konstanz Mit Hakenkreuz in den Theatersaal? Theaterpremiere in Konstanz schlägt hohe Wellen

Mit Hakenkreuz in den Theatersaal? Theaterpremiere in Konstanz schlägt hohe Wellen

Am Konstanzer Stadttheater ist am heutigen Freitag die Premiere von George Taboris "Mein Kampf". Ein umstrittener Deal dazu hatte im Vorfeld der Aufführung für heftige Kritik gesorgt. Entsprechend groß ist das Medieninteresse - viele Journalisten haben sich am Abend am Theater eingefunden.

Eine Premiere am Konstanzer Theater hat wohl noch nie so viel Medienaufmerksamkeit auf sich gezogen: Kurz vor Beginn der Aufführung des Tabori-Stücks "Mein Kampf" haben sich zahlreiche Journalisten am Theater versammelt, darunter mehrere Fernsehteams. Bereits in den vergangenen Tagen war international über die heftig umstrittene Inszenierung von Serdar Somuncu berichtet worden - etwa von der New York Times.

Im Fokus des Interesses steht an diesem Abend nicht nur das Stück selbst, sondern auch der Intendant des Theaters Konstanz, Christoph Nix.

Allerdings steht bereits fest, dass es am heutigen Abend keine Bilder von Theaterbesuchern geben wird, die eines der beiden Symbole tragen - also Hakenkreuz oder Davidstern. Denn die Besucher tragen diese Symbole ausschließlich im Theatersaal. In diesem hat das Theater - wie bei Premieren durchaus üblich - ein Foto- und Filmverbot verhängt. Die Theaterbesucher erhalten die Symbole beim Betreten des Saals und müssen sie wieder abgeben, wenn sie aus dem Saal kommen.

Im Theater gibt es warnende Schilder: Wer mit Hakenkreuzbinde aus dem Theatergebäude geht, macht sich persönlich strafbar.

An einem Ausgang aus dem Theaterfoyer steht ein Papierkorb - darauf zu sehen ist das Symbol gegen Nazis: Eine Figur wirft ein Hakenkreuz in einen Mülleimer:

Die Premiere sollte um 20 Uhr beginnen, die Aufführung dauert laut Theater eineinhalb Stunden. Zunächst kam es am Freitagabend jedoch zu Verzögerungen - die Aufführung begann nicht pünktlich.

Besucher müssen unterdessen nicht unbedingt ein Symbol tragen, wenn sie die heftig umstrittene Aufführung von "Mein Kampf" von George Tabori sehen wollen. Das Theater bekräftigte diesen Aspekt im Vorfeld noch einmal, nachdem es viele Anfragen dazu gegeben habe.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stück im Überblick

Um was geht es?

"Mein Kampf" heißt nicht nur das Hetzbuch von Adolf Hitler, sondern auch eine Farce darauf von George Tabori, die auf dem Spielplan des Theater Konstanz steht. Der Kabarettist und Autor Serdar Somuncu, ein Freund des Theaterintendanten Christoph Nix, führt Regie. Angesetzt sind 14 Vorstellungen - und die Premiere am 20. April, dem Geburtstag Adolf Hitlers. Die Idee war, dass die Inszenierung schon an der Theaterkasse beginnt. Wer sich verpflichte, ein Hakenkreuz zu tragen, soll Freikarten bekommen. Wer reguläre Eintrittskarten kaufte, erwarb damit die Verpflichtung, einen Davidstern zu tragen. Das führte zu heftigen Protesten.

Wie reagierte das Theater?

Es ruderte zurück - zumindest teilweise. Den Zuschauern, die eine Eintrittskarte zum regulären Preis erworben hatten, wird "freigestellt, den Davidstern als Zeichen der Solidarität mit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu tragen", hieß es in einer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag. Zuschauer, die das Premierendatum - der Geburtstag von Adolf Hitler - als Provokation empfänden, könnten Karten umtauschen. Das Angebot, für eine Freikarte ein Hakenkreuz-Symbol zu tragen, bleibt. Nach Angaben des Theaters waren in den Tagen vor der Premiere bereits mehrere Anfragen für Freikarten eingegangen. Die Verantwortlichen jedenfalls fühlen sich missverstanden. "Nicht wir, sondern die Gesellschaft begeht einen Tabubruch", so Intendant Christoph Nix am Dienstag bei einer teils sehr emotional geführten Pressekonferenz.

Wie reagieren die Zuschauer?

Jüdische Gemeinden und Verbände sowie die Theaterfreunde Konstanz hatten schriftlich ihren Protest eingelegt. Auch viele SÜDKURIER-Leser äußerten Unverständnis und empfinden die Aktion als geschmacklos. Es gibt aber auch Stimmen, die das anders sehen. So schrieb ein Nutzer auf suedkurier.de: "Wir leben in einem freien, demokratischen Land. Die Kunst ist frei, die Meinung ebenfalls, mit unserer Vergangenheit müssen wir leben und uns auseinandersetzen. Dazu muss es legitim sein, auch zu gewöhnungsbedürftigen Methoden zu greifen - denn die Kunst ist frei. Und wer am 20.4. nicht ins Theater gehen will, kann zu Hause bleiben oder ins Kino gehen."

Was sagt die Staatsanwaltschaft?

Dass Zuschauer für eine Freikarte ein Hakenkreuz tragen sollen, berührt auch eine rechtliche Frage. Gemäß Paragraf 86 a des Strafgesetzbuchs ist es verboten, Kennzeichen verfassungswidriger Organe zu verwenden oder öffentlich zu verbreiten, herzustellen oder vorrätig zu halten. Bei der Staatsanwaltschaft Konstanz gingen deshalb mehrere Anzeigen ein. Die Freikarten-Idee ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber von der Kunstfreiheit gedeckt, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Daher werde kein Ermittlungsverfahren gegen die Verantwortlichen des Stadttheaters eingeleitet.

Was sagt die Stadt?

Kulturbürgermeister Andreas Osner verurteilt die Aktion: "Hier werden Grenzen in verantwortungsloser Weise überschritten, die auch im Namen der Kunst nicht überschritten werden dürfen. Die Symbole 20. April als Geburtsdatum Hitlers, Hakenkreuz und NS-Davidstern für diese Provokation zu instrumentalisieren, ist für mich nur schwer zu ertragen. Hier wird mit den Gefühlen unserer jüdischen Mitbürger gespielt und ich frage mich, ob dieser Preis für Publicity nicht zu hoch ist."

Auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte die Stadtverwaltung, dass man die Aufführung nicht unterbinden werde, da die Aktion durch die Kunstfreiheit gedeckt ist und juristisch geprüft wurde.

Um was geht es in dem Stück?

Das Stück von George Tabori ist angesichts der Debatte um den Kartenvorverkauf in den Hintergrund getreten. 1987 wurde es uraufgeführt. Es thematisiert die Wiener Jahre Adolf Hitlers als Bewohner eines Männerwohnheims. "Schräg, knallbunt und überhöht zeigt diese bitterkomische Theater-Karikatur, dass wir nicht von Ideologien befreit sind, die sich in einer Persönlichkeit konzentriert auch heute noch zu historischem Horror entwickeln können", beschreibt das Theater das Stück.