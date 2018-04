Stuttgart/Tauberbischofsheim Minister Hauk in der Kritik: Tierschutz-Skandal empört die SPD

Scharfe Kritik äußert die SPD-Opposition an der Aufarbeitung des Tauberbischofsheimer Schlachthof-Skandals durch Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Die Opposition fordert mehr Kontrollen.

„Der zuständige Minister zeigt null Engagement“, beklagt der Abgeordnete Reinhold Gall. Der SPD-Parlamentarier gibt sich mit den bisher gegebenen Antworten unzufrieden: „Minister Hauk ist bei den Fakten weiter in der Bringschuld.“ Bei der nächsten Sitzung des Landwirtschaftsausschusses am 25. April soll Hauk einen umfassenden Bericht vorlegen.

Wann in Tauberbischofsheim der Schlachtbetrieb wieder beginnen kann, ist offen. „Zeitlich legen wir uns da nicht fest“, betont die Ministeriumssprecherin. Erst müsse das „umfangreiche Paket an Auflagen umgesetzt sein“. Details zu den Änderungen will das Hauk-Ressort aber erst zum Abschluss nennen.

Amtsveterinär wurde fristlos gekündigt

Nach den von Tierschützern dokumentierten Verstößen in dem Schlachthof war der Betrieb vorübergehend geschlossen und ein Amtsveterinär fristlos gekündigt worden. Die Staatsanwaltschaft hat die bei einer Großrazzia gesammelten Beweise aufgearbeitet und zu deren Bewertung einen Sachverständigen eingeschaltet. Behördensprecher Peter Lintz bittet um Geduld: „Wann das Ermittlungsverfahren abgeschlossen sein wird, kann derzeit noch nicht abgesehen werden.“

In einem Antrag hatte die SPD-Opposition die Vorfälle in Tauberbischofsheim zum Anlass genommen, um nach der Einhaltung des Tierschutzgesetzes in allen Schlachthöfen Baden-Württembergs zu fragen. Der Fall hat nach Galls Ansicht „deutlich gemacht, dass offenbar nicht genug und nicht wirkungsvoll kontrolliert wird“. Deshalb wollte er wissen, wie viele Kontrollen die Veterinärämter jährlich in den Schlachthöfen vornehmen.

Den Vorstoß der Opposition ließ Hauk in seiner Stellungnahme mit dem Hinweis auf die Zuständigkeit der Landkreise und Regierungspräsidien abtropfen. „Eine Berichterstattung über die durchgeführten regelmäßigen Vor-Ort-Kontrollen im Bereich des Tierschutzes erfolgt nicht“, teilt der CDU-Mann mit. Deshalb lägen seinem Haus die Zahlen nicht vor. „Das ist unterirdisch“, schimpft Gall. Diese Informationspolitik könne das Parlament dem CDU-Minister nicht durchgehen lassen. Nach seiner Ansicht hätte das Ministerium die Zahlen zu den Kontrollen einfach bei den vier Regierungspräsidien erfragen können. Dass Hauk das unterlassen habe, zeige, dass er kein Interesse an der Aufklärung habe.

Seinen Vorwurf untermauert Gall mit einem Hinweis auf frühere Auflagen. Bereits 2015 hatte das Regierungspräsidium im Schlachthof Tauberbischofsheim Mängel festgestellt. Das Landratsamt verlangte anschließend Abhilfe. Gegen die Verfügung legte der Betreiber Widerspruch ein. Bis heute ist über diesen Einspruch noch nicht entschieden, räumt Hauk ein. „Warum wurden die damaligen Auflagen nicht durchgesetzt“, will Gall wissen.

Diesmal will Hauk in Tauberbischofsheim ein Exempel statuieren. Erneut hat der Betreiber Widerspruch eingelegt, um eine Wiederaufnahme des Schlachtbetriebs zu erreichen. „Das ist reine Formsache“, zeigt sich seine Sprecherin ungerührt. In jedem Fall müssten die Auflagen vorher umgesetzt sein.

Weniger Schlachthöfe