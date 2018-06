Stuttgart Milchpreis sinkt wieder - Druck auf Landwirte wächst

Sinkende Milchpreise bringen die Landwirte im Südwesten in Bedrängnis. Die zuletzt gezahlten Preise reichten bei weitem nicht aus, um langfristig zu überleben.

Die sinkenden Milchpreise bringen Landwirte im Südwesten erneut in Bedrängnis. Im Dezember vergangenen Jahres seien noch 39,2 Cent pro Liter bezahlt worden, sagte Horst Wenk vom Landesbauernverband in Stuttgart. Im April waren es hingegen nur noch 34,7 Cent. Das sei ein dramatischer Rückgang. Die zuletzt gezahlten Preise reichten bei weitem nicht aus, um langfristig zu überleben. Am 1. Juni wird auf vielen Ländern der Erde der „Tag der Milch“ begangen.

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) sagte: „Wer sich als Verbraucher gezielt für regional erzeugte Lebensmittel entscheidet, unterstützt damit unsere heimische Landwirtschaft. Mit Blick auf die Milch leistet er damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer einmaligen Kulturlandschaft.“ Im vergangenen Jahr haben die rund 7 200 Milchviehbetriebe im Südwesten rund 2,4 Millionen Tonnen Milch an ihre Molkereien geliefert.