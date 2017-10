vor 3 Stunden dpa/lsw Glottertal Milch-Laster fährt in Bach bei Freiburg - Ein Verletzter

Ein 26 Tonnen schwerer Milch-Transporter ist in der Nacht zum Dienstag in einen Bach gefahren und umgekippt.

Bei dem Unfall in der Nähe von Freiburg floss „nur eine vergleichsweise geringe Menge“ Milch in den Bach, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von einem Notarzt vor Ort betreut. Er wurde im Anschluss für weitere Untersuchungen in eine Klinik gebracht.



Warum der Lastwagen von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Bergung konnte wegen der engen Verhältnisse noch nicht in der Nacht durchgeführt werden. Bei Tageslicht soll eine Fachfirma mit einem Mobilkran helfen.