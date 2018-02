St. Georgen Mehrere Kinderärzte weisen kranken Fünfjährigen aus St. Georgen ab

Eine Familie aus St. Georgen ist auf Arztsuche. Auch im Raum Villingen-Schwenningen und Rottweil hat sie keinen Kinderarzt für den fünfjährigen Ege gefunden. Viele Praxen werden von Patienten überlaufen.

Es ist vermutlich der Albtraum jeder Eltern: Das Kind ist krank, aber kein Kinderarzt kann den kleinen Patienten aufnehmen, weil die Praxen überlastet sind. So geschehen in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Teomann Braun ist fassungslos. Als sein fünfjähriger Neffe vor einer Woche krank wird, versucht er, für den Sohn seines Bruders, der vor Kurzem aus der Türkei in den Schwarzwald gezogen ist, einen Kinderarzt zu finden.

Da der einzige ortsansässige Kinderarzt seine Praxis im vergangenen Jahr wegen Krankheit aufgeben musste und der Praxissitz von einem Nachfolger in einer anderen Stadt des Kreisgebiets eröffnet wurde, suchte Braun von vorneherein im weiteren Umkreis. Ohne Erfolg. „Wir haben ein halbes Dutzend Kinderärzte in Villingen-Schwenningen und Rottweil angerufen. Überall teilte man mit Bedauern mit, dass die Praxen keine weiteren Patienten mehr annehmen können“, sagt Braun, der selbst Vater zweier Kinder ist. Selbst das Angebot, die beiden eigenen heute 13- und 16-jährigen Kinder von ihrem bisherigen Kinderarzt wegzunehmen, und damit freie Kapazitäten zu schaffen, brachte keinen Erfolg.

Ärzteorganisation geht von Überangebot an Kinderärzten aus

Aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ist an dem Zustand grundsätzlich einmal nichts zu beanstanden. Die Ärzteorganisation geht sogar von einem Überangebot an Kinderärzten aus, sodass mit der Neueröffnung einer solchen Praxis in St. Georgen vorerst nicht zu rechnen sein dürfte.

Kai Sonntag, Pressesprecher der (KV) Baden-Württemberg, erläutert, wie die Vereinigung zu der Begründung kommt, dass im Schwarzwald-Baar-Kreis eine Überversorgung an Kinder- und Jugendmedizinern herrsche. Dabei beruft er sich auf die im Rahmen einer Gesundheitsreform von 1993 erlassene systematische Bedarfsplanung, um die Zahl der Mediziner über alle Fachbereiche hinweg zu beschränken.

„Diese Bedarfsplanung wurde über das Arzt-Einwohner-Verhältnis von 1990 definiert und das Kontingent für jede Arztgruppe auf dieser Basis festgelegt.“ Daraus ergab sich die 100-Prozent-Versorgung. Übersteigt die Zahl der Mediziner nun den rechnerischen Wert, ergibt das eine Überversorgung, sodass sich kein weiterer Arzt mit einer Praxis in diesem Gebiet niederlassen darf.

Statistische Überversorgung

Für den Schwarzwald-Baar-Kreis bedeutet dies, dass pro 3859 Patienten im Alter bis 18 Jahre ein Kinderarzt zur Verfügung stehen muss. Bei 35.089 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre im Kreis (Stand 31.12.2015) wären rechnerisch also neun Kinderärzte ausreichend. Derzeit praktizieren im Landkreis aber 14 Kinder- und Jugendmediziner. Damit ergibt sich eine rechnerische Überversorgung von 54 Prozent.

Sonntag betont, dass es sich bei der Berechnung ungeachtet dessen, ob die Verhältniszahl von 1990 noch Gültigkeit hat, „um geltendes Recht handelt und dies keine Schikane der KV ist.“ Auch ist der KV-Sprecher der Ansicht, dass man Eltern durchaus zumuten könne, auch in einem noch größeren Umkreis, etwa bis Freiburg, einen Kinderarzt zu suchen. „Es ist gerade im Kinderarztbereich so, dass Eltern nicht unbedingt den nächstgelegenen Kinderarzt aufsuchen, wenn ihr Kind krank ist. Sondern, aus welchen Gründen auch immer, sich einen Kinderarzt ihrer Wahl in einem weiteren Umkreis suchen.“

Die Kassenärztliche Vereinigung hat aber laut Sonntag das Problem der überlasteten Kinderarztpraxen erkannt und ungeachtet der festgezurrten Arztstellen reagiert. „Unter bestimmten Bedingungen und in Absprache mit den Krankenkassen können wir zulassen, dass die Kinderarztpraxen noch mehr Patienten aufnehmen dürfen.“ Es laufe auch eine Werbeaktion unter ausgebildeten, derzeit nicht in der Versorgung tätigen Kinderärzten, um ihnen einen Eintritt zu ermöglichen. Große Hoffnungen macht der KV-Sprecher jedoch nicht. „Es ist nicht so, dass die Kinderärzte bei uns Schlange stehen.“

Die Rechenbeispiele helfen Teomann Braun und seinem fünfjährigen Neffen freilich nicht. Er hat er noch immer keinen Kinderarzt gefunden, der den Kleinen als Patient in seine Kartei aufnimmt. Er findet: „Die Politik möchte immer, dass in Deutschland mehr Kinder auf die Welt kommen. Aber sie tut zu wenig für deren medizinische Versorgung.“

Statistik von 1990

Auch in anderen Landkreisen wird auf der Arzt-Einwohner-Verhältniszahl von 1990 eine Überversorgung errechnet. Im Landkreis Konstanz gibt es für 46 078 unter 18-Jährige 21 Kinder- und Jugendmediziner. Laut Bedarfsplanung wären zwölf ausreichend. Überversorgung: 76 Prozent. Im Landkreis Waldshut beträgt der Grad der Überversorgung 73 Prozent, im Landkreis Ravensburg sogar 85 Prozent.