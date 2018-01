Baden-Württemberg Manfred Lucha zum Staufener Missbrauchsfall: "Brauchen einen besseren Austausch"

Minister Manfred Lucha zum Staufener Missbrauchsfall. Die Aufarbeitung könnte noch Wochen dauern.

Herr Lucha, seit einer Woche ist der Fall von Staufen bekannt, das Entsetzen ist groß. Ob alles auf dem Tisch liegt, scheint offen. Was macht es in diesem Fall so schwer, Fehler zu benennen?

Der Fall ist schrecklich und er ist zunächst einmal nicht in unserer Vorstellungs-DNA hinterlegt. Im Moment wissen wir: Die Jugendhilfe war sehr nah dran am Kind, aber eben aufgrund sonderpädagogischen Förderbedarfs. Es ist zu fragen, warum nicht bei allen Instanzen die Warnblinkanlagen leuchteten, als klar wurde, dass sich ein Sexualstraftäter im Umfeld der Mutter befindet. Warum eine Zusammenarbei den Behörden nicht optimal funktioniert, wo es Brüche gab, ob es auch systembedingte Fehler gab, das sind jetzt die Fragen, denen wir intensiv nachgehen müssen. Und das braucht Zeit.

Wie muss man sich eine solche Aufarbeitung konkret vorstellen?

Wir tragen in Puzzlearbeit Fakten zusammen, schauen, was ist vor Gericht gelaufen, was hat das Jugendamt gemacht, wie ist es dem Kind ergangen. Wir werten die „Erkenntnisse“ aus, um festzustellen, ob man wesentlich früher hätte darauf aufmerksam werden können, dass diesem Kind in dieser brutalen Weise diese Gewalt zugefügt wird.

Die Polizei hatte ja im Fall Staufen schon längere Zeit ermittelt, die Jugendbehörde teilte offenbar die Einschätzung, aber die Gerichte haben das Kind wieder der Mutter zurücküberwiesen. Liegt die Bruchstelle im Informationsaustausch der Behörden?

Gestehen Sie uns bitte zu, dass wir jetzt erst akribisch hinschauen. Wir machen das systematisch, um anschließend die Schlüsse zu ziehen, wie es soweit kommen konnte. Die Gerichte haben ja bereits ihre Urteile öffentlich erklärt. Es gab anfangs die Gefahr, dass es eine Art Schwarze-Peter-Spiel gibt. Ich unterstelle allerdings keinem der handelnden Akteure, dass sie diesen Fall oberflächlich abhandeln. Das Bemühen des Jugendamts für das Kindeswohl ist deutlich sichtbar. Ob und wenn ja welche Probleme es beim Informationsaustausch gab, müssen wir noch prüfen.

Sie sehen in diesem Fall auch die Justiz in der Verantwortung?

Was heißt in der Verantwortung. Ich sehe uns gemeinsam in der Verantwortung gut zusammenzuarbeiten, damit wir den Schutz von Kindern und Jugendlichen gewährleisten können.

Brauchen wir eine Aufsicht über die Jugendämter ín Baden-Württemberg durch Ihr Ministerium?

Jugendhilfe ist eine weisungsfreie Pflichtaufgabe der Kommunen. Die Fachaufsicht liegt bei den Familiengerichten, die Rechtsaufsicht über das Regierungspräsidium beim Innenministerium, in Abstimmung mit uns als Fachministerium. Wir müssen ganz genau darlegen, wie wir Aufsicht definieren, was wir zur Aufsicht zählen, welche Instanzen wir beauftragen und wie wir kurze Wege der Informationsübertragung sicherstellen. Unsere Frage ist: Was kann und muss uns gelingen, damit wir schneller, besser, zielgenauer voneinander wissen, wenn mehrere Institutionen an einer Sache beteiligt sind.

Das Oberlandesgericht und das zuständige Landratsamt haben ebenfalls eine Untersuchung angekündigt, sie wollen den Bericht veröffentlichen. Werden Sie das auch tun?

Wir arbeiten ja zusammen. Schon im Fall Alessio hat der Landkreis seine Lehren gezogen, man sieht im neuen Fall, dass die ja dicht am Bub dran waren. Darum wollen wir uns zusammen mit der Justiz und der Polizei und anderen in die Fragestellungen einbeziehen: Was müssen wir als Verantwortungsgemeinschaft tun, um Hinweise auf Gefährdungen zu bekommen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Wann gibt es Ergebnisse?

Das Landratsamt hat schon von der ersten Minute an damit begonnen, alles zusammenzutragen. Wir haben die erste Runde Fragen gestellt, daraus ergeben sich noch weitere Fragen. Wir arbeiten unter Hochdruck, um dem nachzugehen. Eine Zeitachse möchte ich nicht nennen. Gleichzeitig beginnen wir jetzt ganz systematisch mit der Einführung unserer Kinderschutzkonzeption in den 46 Stadt- und Landkreisen. Übrigens unter Begleitung von Professor Heinz Kindler vom Deutschen Jugendinstitut, der auch das Gutachten zu Alessio verfasst hat.

Sie fordern seit Längerem, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, so wie es auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung verlangt. Wie muss man sich das vorstellen?

Wir haben die Kinderrechte in der Landesverfassung, jetzt könnten wir diese auch ins Grundgesetz einbringen. Wenn das so käme, wäre das ein weiterer Hinweis darauf, dass unsere Gesellschaft sensibler wäre gegenüber den Rechten und der Verletzlichkeit von Kindern und Jugendlichen. Wir müssen mehr denn je darauf achten, dass wir Kinder und Jugendliche in dieser übermedialisierten Zeit in ihrer natürlichen Entwicklung bestmöglich begleiten.

Fragen: Nils Köhler