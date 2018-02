Stuttgart Macht höchstes Gericht den Weg für Diesel-Fahrverbote frei? Die aktuellen Entwicklungen im News-Blog

Diesel-Fahrer schauen nach Leipzig: Das Bundesverwaltungsgericht beschäftigt sich mit dem heiklen Thema Fahrverbote. Was kommt da möglicherweise auf die Fahrer und das Land Baden-Württemberg zu? Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen in unserem News-Blog.

Macht das Bundesverwaltungsgericht den Weg für Diesel-Fahrverbote zur Luftreinhaltung in den Städten frei? An diesem Donnerstag steht in Leipzig die Verhandlung an - möglicherweise wird im Anschluss direkt eine Entscheidung verkündet und damit ein langer, politischer Eiertanz um das Thema Fahrverbote beenden. Bundesweit im Fokus stehen dabei auch Baden-Württemberg und Stuttgart, wo es mit Winfried Kretschmann einen grünen Ministerpräsidenten und mit Fritz Kuhn einen grünen Oberbürgermeister gibt. Die Luftreinhaltung ist insbesondere in der Landeshauptstadt ein großes Problem.

Verfolgen Sie hier die aktuellen Entwicklungen in unserem News-Blog: