vor 54 Minuten SK Florianstag Liebe Feuerwehr, heute sagen wir einmal: Danke!

Sie halten ihre Knochen hin, sie helfen in der Not, sie retten Leben: Tausende Feuerwehrleute in unserer Region. Deshalb sagen wir heute der Feuerwehr Danke! Und nicht nur wir. Auch Menschen aus der Region bedanken sich bei unseren Feuerwehrleuten.