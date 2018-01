Freiburg Leuchtturm-Projekt Kreativpark: Das kleine Silicon Valley an der Dreisam

Leuchtturm-Projekt Kreativpark: Das kleine Silicon Valley an der Dreisam

In die Freiburger Lokhalle ziehen Start-up-Firmen. Das Projekt ist als Aushängeschild der Öko-Stadt gedacht.

Dort, wo in den 70er-Jahren der traditionsreiche „Orient-Express“ restauriert wurde, sollen bald zukunftsorientierte innovative kleine Firmen ihre ersten Schritte machen – in der Hoffnung, dass sie sich prächtig entwickeln. Die Rede ist von der 1903 erbauten Lokhalle in Freiburg auf dem ehemaligen Freiburger Güterbahngelände. Dort entsteht ein ganz neuer Stadtteil für Wohnen und Arbeiten.

Das kleine Silicon Valley an der Dreisam soll neues Aushängeschild für die Öko-Stadt Freiburg werden. Mit einem Green-Tower, der energieautark ist, neuen Konzept-Hotels, innovativem Wohnungsbau und jungen Unternehmen. Globalisierung 4.0 unter Dampf mit einer noch größeren erhofften Reichweite, wie sie der Orient-Express seinerzeit europaweit abgefahren ist.

Für das Leuchtturm-Projekt Kreativpark, geplant nach einem ganz neuen Muster, wird die historische Lokhalle aufgemöbelt. Zunächst mit schlichten Einbauten wie verglasten Container-Büros. Hinzu kommen einfach gebaute Raumeinheiten als Seitengalerien an den Innenwänden, ähnlich den Garagen, in denen weltweit kreative Köpfe die ersten Ideen und Konzepte für inzwischen internationale Player der neuen Welt entwickelt haben.

Es kommt aber nicht nur auf das eher unspektakuläre Innenleben an. Die Firmengründer mit Geschäftsideen aus dem Bereich der Umwelt- und Digitalwirtschaft sollen nicht nur die eigenen Ideen verfolgen, sondern auf der Grundlage ihrer unterschiedlichen Ansätze intensiv miteinander kommunizieren. Dazu gibt es Gemeinschaftsbereiche für den Gedankenaustausch. Einen gemeinsamen Empfang, ein Café, Besprechungsräume und Lounges für Begegnungen. Alle sollen miteinander reden, sich austauschen und dadurch voneinander und der gemeinsamen Kreativität profitieren. Wer sich einmietet, hat entweder eigene Büros, einen festen Arbeitsplatz mit moderner Computertechnik oder einen temporär nur einige Tage im Monat genutzten Schreibtisch: neudeutsch wird unterschieden zwischen „ flexdesk“ oder „fixdesk“. Der „fixdesk“ kostet 239 Euro Miete im Monat.

Hinzu kommen Dienstleistungen, wie schneller Internetanschluss, Hightech–Druckzentrum für alle, Duschen und Ruheräume. Unter den Betreibern des Kreativparks finden sich auch Spezialisten, die Start-up-Unternehmen durch das Dickicht existierender Förderprogramme lotsen können oder mit zukunftsorientierten Firmen, die bereits am Markt sind, vernetzen.

Das Interesse junger Unternehmer, in die Lokhalle einzuziehen, ist angeblich groß. 20 Firmen haben sich angesiedelt, die 100 Arbeitsplätze bieten. Für die städtischen Wirtschaftsförderer bedeutet der Kreativpark „eine neue Dimension der Gründungsförderung“..

Halle mit Geschichte

Die Freiburger Lokhalle wurde zwischen 1903 und 1905 von der Deutschen Bahn auf dem Güterbahnhof Nord gebaut. Die Anlage gehört nach der Denkmalliste des Landes Baden-Württemberg zum bedeutendsten Beispiel von Industriearchitektur der Jahrhundertwende in Freiburg. Seit dem Jahr 2011 befindet sich dieses Kulturdenkmal mit einer Nutzfläche von 7500 Quadratmetern in privater Hand. Bis 1983 wurden in der Lokhalle Züge gewartet und instandgesetzt.