Die TV-Sendung "Bauer sucht Frau" kommt auch in die Region. Ein Landwirt aus Hohentengen sucht bei RTL die große Liebe.

„Die schönste Ernte, die ein Bauer einfahren kann, ist die Liebe“, sagt Moderatorin Inka Bause bei „Bauer sucht Frau“. Seit 13 Jahren bringt die Kuppel-Show einsame Landwirte mit interessierten Frauen zusammen. Nicht wenige dieser Paare haben bereits geheiratet.

Auch Benny,42, ist einer dieser einsamen Landwirte, die für die neue Staffel ausgewählt wurden. Gemeinsam mit seinen Eltern wohnt er auf dem Familienhof im östlichen Landkreis Waldshut. Nach Feierabend kümmert sich der gelernte Land- und Baumaschinenmechaniker um seine 20 Hühner und zwei Katzen und bewirtschaftet 17 Hektar Grün- und Ackerland sowie zwei Hektar Forst.

Aus der Ernte seiner Obstbäume stellt er Most her, den er zu Schnaps brennt. Auch sein Fuhrpark kann sich sehen lassen. Zu den restaurierten Traktoren zählen echte Raritäten, wie der „Eicher Tiger EM235S“. Doch neben dem Beruf und der Arbeit auf dem Hof bleiben Benny weder für seine Hobbys noch für die Suche nach der Liebe viel Zeit und viele Möglichkeiten.

So kam der Landwirt zu "Bauer sucht Frau"

Seine letzte Liebesbeziehung ist schon zwölf Jahre her, dabei wünscht er sich eigentlich nichts mehr als eine eigene Familie. „Einen kleinen Benny über den Hof flitzen zu sehen, wäre schon schön“, sagt er. Doch ob ausgerechnet über das Fernsehen die Richtige zu finden ist? Beim Scheunenfest, dem Auftakt auch dieser Staffel, hatte er jedenfalls sichtlich seinen Spaß.

Angefangen hat alles mit Bennys Freunden, die ihm irgendwann mitteilten: „Benny, du brauchsch ne Frau.“ Kurz darauf wurde eine E-Mail mit seiner Beschreibung verfasst. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, denn der sympathische Traktoren-Fan aus dem schönen Südschwarzwald erweckte nicht nur das Interesse der Produzenten von „Bauer sucht Frau“, sondern auch das Interesse gleich mehrerer Interessentinnen.

Mit Andrea, Nadine und Neide haben ihm nach der Aufrufsendung am Pfingstmontag gleich drei potenzielle Partnerinnen per Brief ihr Interesse bekundet. Um allen dreien die Chance auf sein Herz zu geben, lud er sie zum persönlichen Kennenlernen auf das traditionelle Scheunenfest ein, wo alle Bauern mit allen Kandidatinnen zusammentreffen.

Doch schon beim ersten Aufeinandertreffen offenbarte sich, dass Benny mit der 41-jährigen Kindergärtnerin Nadine bereits eine Favoritin im Auge hatte: „Schon als sie reinkam, hatten wir den gewissen Augenkontakt“, sagt er.

Entscheidung Ende November

Auch bei den Einzelgesprächen widmete er ihr die meiste Zeit ihr. Die Konkurrentinnen mussten neidlos anerkennen, dass es zwischen den beiden auf Anhieb gefunkt hatte. Wie es weitergeht, wird sich Ende November zeigen. Dann wird enthüllt, wie es Nadine während der Hofwoche zu Besuch auf Bennys Hof ergangen ist, wie sie sich mit seinen Eltern versteht und wie sie sich mit dem Landleben arrangiert hat. Wenn es nach dem schönsten Passfoto-Kabinen-Bild geht, kann jedenfalls nichts schiefgehen. Mit dem leidenschaftlichsten Kuss und damit dem schönsten Bild des Scheunenfests haben Benny und Nadine ein gemeinsames Wellness-Wochenende gewonnen – für ein noch innigeres Kennenlernen.

Dass Benny mal im Fernsehen ist und bei einer Kuppelshow wie „Bauer sucht Frau“ mitmacht – und das auch noch erfolgreich – hätte er niemals gedacht. „Es gibt zwar oft Kritik an Sendungen wie diesen, aber es ist super“, beschreibt er seine eigenen Erfahrungen während der der Produktion und der Drehtage.

Die Kamera ist immer dabei und viele Szenen werden wiederholt, doch gebe es neben dem Rahmen von wiederkehrenden Elementen wie dem Scheunenfest oder den Einzelgesprächen weder Handlungsvorgaben noch Skripte. Bennys Familie findet seine Teilnahme an der Sendung ebenso wie seine Freunde in Ordnung. Wie vermutlich die ganze Fernsehnation wünschen auch sie ihm, dass er mit Nadine das große Glück gefunden hat.

Bei einer Sache scheinen sie sich seit dem ersten Gespräch einig zu sein: Darauf, dass er sich eine Familie wünschte, antwortete Nadine spontan: „Na dann müssen wir uns aber beeilen.“ Wenn das mal kein gutes Zeichen für die schönste Ernte in Bennys Leben ist.

Beliebte TV-Sendung

Seit 2005 läuft die Sendung Bauer sucht Frau im Fernsehsender RTL. Die Sendung gründet auf der erfolgreichen britischen Sendung „Farmer Wants a Wife“, die 2001 startete. Den letzten Teil sahen sich in Deutschland 5,43 Millionen Zuschauer auf RTL an, das entspricht einer Quote von 17 Prozent. Wer die Montags-Sendung (2015 Uhr) im Fernsehen verpasst, kann sie sich in der Mediathek auf rtl.de kostenlos anschauen.