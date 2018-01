Stuttgart Landkreise Bodensee und Konstanz sind Bio-Musterregionen im Südwesten

Die Landkreise Bodensee und Konstanz bilden eine von vier neuen Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg. Mit der Förderung der vier Regionen will das Land den Öko-Landbau in Baden-Württemberg stärken.

Regionale Verkaufsautomaten, an denen sieben Tage pro Woche Tag und Nacht Bio-Produkte gekauft werden können – diese sogenannten Bio-Regiomaten sind Teil des Konzepts, mit dem sich die Landkreise Konstanz und Bodensee darum beworben haben, eine von vier neuen Bio-Musterregionen in Baden-Württemberg zu werden. Mit Erfolg.

Gestern gab Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) in Stuttgart die von einem Expertengremium gekürten Sieger der Ausschreibung bekannt. Neben Konstanz/Bodensee für den Regierungsbezirk Freiburg sind es die Landkreise Ravensburg (Regierungspräsidium Tübingen), Heidenheim mit Gemeinden des Ostalbkreises (RP Stuttgart) sowie Enzkreis (RP Karlsruhe). Pro Region und Jahr stehen nun in den kommenden drei Jahren maximal 100 000 Euro zur Verfügung, um die eingereichten Konzepte zur Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung regionaler Öko-Produkte zu unterstützen. 25 Prozent der Summe müssen die Regionen zusätzlich selbst aufbringen.

Vorerst nicht zum Zug kamen die Bewerber aus den Kreisen Obere Donau/Sigmaringen, Emmendingen/Breisgau-Hochschwarzwald, Hohenlohe/Schwäbisch Hall, der Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Stadt Freiburg. Sie erhalten nun eine Aufwandsentschädigung und die Aussicht, sich bei einer Neuauflage neu bewerben zu können.

Mit der Förderung der vier Bio-Musterregionen will das Land den Öko-Landbau in Baden-Württemberg stärken. „Der Zug zu regionalen ÖkoProdukten ist ungebrochen, aber die Nachfrage kann nicht gedeckt werden“, sagte Hauk in Stuttgart. Kaum ein Sektor der Landwirtschaft wachse so stark. Auch für 2017 geht Hauk von einem Plus von zehn Prozent aus. Derzeit werden etwa neun Prozent der landwirtschaftlichen Fläche im Land ökologisch bewirtschaftet. Hauk will über die Musterregionen vor allem Bio-Produzenten mit dem Lebensmittelhandwerk zusammenbringen, etwa Bäckern und Metzgern. „Bei Bio-Fleisch und Bio-Gemüse haben wir großen Nachholbedarf, da könnten wir viel mehr verkaufen, wenn wir hätten“, so Hauk.

Die vier Regionen sollen erst der Auftakt sein. „Das Land verträgt auch 15 Bio-Musterregionen“, so der Landwirtschaftsminister. Bewährt sich das Konzept, sollen weitere dazukommen. Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) nannte die Bio-Musterregionen einen guten Schritt, um den Öko-Landbau weiter voranzubringen. Damit werde auch ein Punkt aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Die grünen Landtagsabgeordneten der Region, Martin Hahn, Dorothea Wehinger und Nese Erikli, Öko-Landbauverbände sowie Natur- und Umweltschutzorganisationen lobten einhellig die Initiative. Jochen Goedecke, Nabu-Landwirtschaftsreferent: „Alle Betriebe, ob konventionell oder ökologisch wirtschaftend, können in den Musterregionen voneinander lernen.“