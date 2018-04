Sigmaringen Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen bekommt neuen Leiter

Die Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen bekommt zum 1. Mai mit Andreas Binder (60) einen neuen Leiter.

Binder hat zuletzt die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Meßstetten (Zollernalbkreis) geleitet und aufgelöst. Sein Vorgänger, Fabian Heilmann, wechselt ins Regierungspräsidium Tübingen.

Binder hat die Aufgabe in Sigmaringen auf eigenen Wunsch übernommen: „Ich freue mich drauf“, sagte er bei seiner Vorstellung in der LEA am Mittwoch. Die Einrichtung war wegen auffälliger Bewohner, die in der Kleinstadt beispielsweise geklaut oder mit Drogen gedealt haben, in die Schlagzeilen geraten. Der Bürgermeister hatte sich mit einem Hilferuf an das Innenministerium gewandt, das daraufhin ein Sicherheitskonzept vorgelegt hat.

Binder hat in Meßstetten schon die Erfahrung gemacht, dass ein direktes Gespräch mit auffälligen Bewohnern helfen kann. Das werde er auch in Sigmaringen versuchen. Die Verlegung in eine andere Aufnahmestelle sei das letzte Mittel. Bezüglich der Stimmung in der Stadt ist Binder optimistisch: „Die öffentliche Meinung wird besser werden.“ Die LEA hat derzeit 370 Bewohner - bei einer Kapazität für 875 Menschen.