Stuttagrt Land geht gegen Fahrverbotsurteil vor

Die Regierung legt eine Sprungrevision ein und übergeht das Stuttgarter Urteil. Winfried Kretschmann muss jetzt viel erklären

Am Freitag ging die grün-schwarze Regierungskoalition in Baden-Württemberg noch im Streit auseinander. Am Montag gab es im Telefonat von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) dann die Einigung. Das Land geht gegen das Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zu Fahrverboten für Diesel-Autos vor und legt Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein. Damit wird das Stuttgarter Urteil nicht rechtskräftig. Fahrverbote sollten schon ab 1. Januar 2018 in Kraft treten. Die CDU hatte eigentlich für eine Berufung plädiert, die das Stuttgarter Urteil umfassend überprüft hätte. Was bedeutet der Kompromiss nun für die Beteiligten?

Weitere Informationen Vernünftig: Grün-Schwarz lässt Fahrverbotsurteil prüfen Für die Anwohner : Während Kretschmann und Strobl telefonierten, demonstrierte vor dem Staatsministerium die Bürgerinitiative Neckartor für eine Annahme des Stuttgarter Fahrverbotsurteils. Vergeblich. Die von Stickoxiden und Feinstaub geplagten Anwohner stark befahrener Straßen können nun nicht mit der schnellstmöglichen Reduzierung der Luftbelastungen rechnen. Es wird erst einmal keine Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge in der Stadt geben, da das Urteil nicht rechtskräftig wird. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet erst Laufe des kommenden Jahres, ob das Stuttgarter Urteil so in Ordnung ist oder nicht, vielleicht am 22. Februar. Dann wird ein vergleichbarer Fall aus Nordrhein-Westfalen verhandelt. Der Trost: Parallel will die Regierungskoalition weitere Maßnahmen zur Luftreinhaltung in der Landeshauptstadt auf den Weg bringen.

Das sagt das Verwaltungsgericht