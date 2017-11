Stuttgart Kultusministerin Eisenmann: "Ich bin nicht aus Versehen in der CDU"

Susanne Eisenmann tut dem Kultusministerium gut: Sie ist ein Aktivposten im grün-schwarzen Kabinett. Die 52-Jährige kann auf großen Rückhalt in der Partei bauen.

Sich mit den Lehrern und Bildungsverbänden im Land anzulegen, haben noch alle Kultusminister binnen kürzester Zeit geschafft. Da ist Susanne Eisenmann keine Ausnahme. Was aber selten ist: Man zollt ihr Respekt, widerstrebend auch im gegnerischen Lager. Denn Eisenmann gilt als ideologiefrei, pragmatisch, führungsstark und scheut keinen Konflikt. Eineinhalb Jahre nach Antritt der grün-schwarzen Regierungsmannschaft schält sich die 52-jährige Stuttgarterin trotz der Großbaustelle Bildungspolitik als ein, wenn nicht als der Aktivposten im zweiten Kabinett Kretschmann heraus.

Dass die Landtags-SPD und Eisenmanns Amtsvorgänger, SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, kein gutes Haar an ihr lassen – geschenkt. Aber dass die Quereinsteigerin aus der Kommunalpolitik die Bildungs-Platzhirsche aus der CDU-Fraktion so hinter sich bringt, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Zum einen war Eisenmann von Landes­chef Thomas Strobl, der wie sie kein Landtagsmandat hat, über die Fraktion und manche Ambitionen darin hinweg ins Kabinett geholt worden. Zum anderen unterstützte Eisenmann als CDU-Bildungsbürgermeisterin in Stuttgart zuvor die von der Fraktion so heftig bekämpfte Gemeinschaftsschule. Mittlerweile wird die energische Ministerin aber selbst von Bildungsexperte Karl-Wilhelm Röhm gelobt, der anfangs keinen Hehl daraus machte, wie wenig er von Eisenmanns Berufung hielt.

Was ihr hilft, ist neben ihrer zupackenden Art und einer grundsätzlichen Offenheit vor allem Erfahrung. Mit allen politischen Wassern gewaschen wurde die promovierte Philologin als langjährige Büroleiterin des damaligen CDU-Fraktionschefs und späteren Ministerpräsidenten Günther Oettinger, mit dessen früherem Sprecher sie verheiratet ist. Parallel dazu saß die gebürtige Stuttgarterin für die CDU im Stuttgarter Rathaus, ab 2004 als erste Fraktionsvorsitzende. Von 2005 bis zum Wechsel in die Landesregierung war sie Stuttgarter Schulbürgermeisterin. „Im Gemeinderat arbeiten CDU und Grüne schon seit Jahren zusammen“, sagt sie, und diese „stabile Erfahrungsbasis“ prägt auch ihre Amtsführung als Ministerin. „Kommunalpolitiker müssen sehr schnell sehr konkret werden. Mit Ideologie kommt man da nicht weit“, ist ihre Erfahrung.

Klar zu sagen, was geht und was nicht, brachte ihr dann gleich bei den ersten grün-schwarzen Haushaltsberatungen 2016 Ärger ein – als sie grüne Prestigeprojekte wie den Ausbau der Ganztagsschule und die Inklusion aus Geldmangel kurzum auf die Streichliste setzte, getreu ihrer Devise: „Sagen, was geht und was nicht.“ Ein starker Aufschlag. Der Regierungschef war sauer, aber die Kultusministerin bekam mehr Geld. War sie sich da sicher, wie es ausgeht? „Ja“, sagt sie heute. In diesem Jahr wurde ihr Etat geräuschlos verhandelt.

Mit Kretschmann kann sie auch persönlich gut, man schätzt sich gegenseitig. Zu den Grünen in der Landesregierung sieht Eisenmann „große Schnittmengen“, aber die Frage, ob das ihre Wunschkoalition sei, weist sie zurück. „Ich habe keine Lieblingskonstellation, ich bin da pragmatisch. Aber um das klar zu sagen: Ich bin nicht versehentlich in der CDU. Ich stehe für den Leistungsgedanken und bin vom Grundkonzept und den Werten zutiefst in der CDU verankert.“ Die Parteibasis sieht das auch so: Mit 91,2 Prozent wurde Eisenmann im September erstmals ins Präsidium des Landesvorstands gewählt. Den Koalitionspartner hindert das nicht daran, mit der CDU-Ministerin hochzufrieden zu sein. „Wir arbeiten ausgezeichnet mit ihr zusammen, von ihr geht viel Positives aus“, so Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.

Das ist auch nötig. Die Qualität im baden-württembergischen Bildungssystem sackt seit Jahren ab, die Ergebnisse der jüngsten IQB-Schülervergleichsstudie sind verheerend für das einstige Musterländle. „Das nehme ich sehr ernst“, sagt Eisenmann. „Alle waren sich zu sicher, dass Baden-Württemberg als Bildungsland oben bleibt, und man hat im Gegensatz zu anderen Ländern versäumt, sich weiterzuentwickeln.“ Eisenmann, in diesem Jahr auch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz im Bund, krempelt derzeit die Bildungsverwaltung und Qualitätskontrolle um. Sie wagt es, auch den Lehrern die Frage nach der Unterrichtsqualität zu stellen, versucht, den Grundschullehrermangel durch Zwangsversetzungen zu managen, stärkt die Grundschule und nimmt sie zugleich in die Pflicht. Gut möglich, dass sie sich sogar noch das heißeste Eisen vornimmt: innerhalb der Qualitätsdebatte die Frage zu stellen, ob sich das Land auch die vielen Mini-Grundschulen noch leisten will. Das System „Kurze Wege, kurze Beine“ ist die heiligste Kuh der Bildungspolitik im Land – an die traute sich noch kein Amtsvorgänger heran. Eisenmann wäre es zuzutrauen.

Gelingt es ihr, die Weichen richtig zu stellen, führt an Eisenmann auch in der CDU im Land wenig vorbei. Dem Strobl-Lager gilt sie als Favoritin, sollte der Vize-Regierungschef bei der Suche nach einem Kopf für die nächste Landtagswahl nicht zur Verfügung stehen – warum auch immer. Susanne Eisenmann selbst weist Fragen danach konsequent zurück. „Ich fühle mich wohl in diesem Amt“, sagt sie in einem Ton, der keine Fragen offen lässt. Noch.