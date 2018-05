Kretschmann will Fahrverbote abwenden – FDP: „Regierungsinszenierung“

Kaum ein Thema wird in Stuttgart so kontrovers diskutiert wie mögliche Fahrverbote für ältere Diesel. Der Ministerpräsident sagt, er wolle sie verhindern. Die FDP-Opposition hält das für Heuchelei.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) setzt weiter darauf, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung in Stuttgart zu verhindern sind. Es gebe viele Maßnahmen und es werde viel Geld ausgegeben, um solche Schritte abzuwenden, sagte Kretschmann am Mittwochabend in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“. Die oppositionelle FDP warf ihm und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) daraufhin eine „Regierungsinszenierung“ vor.

In der ZDF-Sendung sagte der Ministerpräsident: „Die Luft wird besser. Jedes Jahr. Aber nicht schnell genug.“ Juristen des Landes und der Stadt waren nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu dem Schluss gekommen, dass die Fahrverbote in Stuttgart 2019 kommen könnten. „Ich hoffe, dass ich sie verhindern kann“, sagte Kretschmann.

Der Grünen-Politiker kritisierte die Autoindustrie für ihre Haltung im Diesel-Skandal. Sie habe viel Vertrauen verloren. „Liebe Autoindustrie, wache endlich auf!“, sagte Kretschmann. Zugleich warf er der Bundesregierung „politisches Versagen“ vor. Kretschmann sagte auch, dass er vorerst weiter einen Euro-6-Diesel fahre, der sauber sei. Ein Elektroauto wolle er sich erst zulegen, wenn die Reichweiten groß genug sind.

Der Vorsitzende der FDP/DVP-Fraktion im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, erklärte dazu am Donnerstag: „Ministerpräsident Kretschmann beklagt jetzt den Zeitdruck zur Luftverbesserung, in den sich seine Landesregierung durch Verzicht auf Berufung beim Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgerichts zur Luftreinhaltung selbst gebracht hat.“ Es sei heuchlerisch, sich jetzt als ein Opfer darzustellen, das Fahrverbote leider vollziehen müsse.

Aussagekräftig – so Rülke – sei vielmehr der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann, der bereits laut über Fahrverbote ab 2019 nachdenke und konkrete Pläne dazu vorliegen habe. „Hier wird eine Regierungsinszenierung aufgeführt, die zum Schaden der Pendler, Handwerker, Lieferanten und Dieselfahrer in der Landeshauptstadt sein wird.“ Fahrverbote wären weiterhin die schlechteste Lösung.