vor 1 Stunde dpa Leinfelden-Echterdingen Kretschmann lobt Polizei für Vorgehen in Ellwangen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Vorgehen der Polizei in der Ellwanger Flüchtlingsunterkunft gelobt. Die Ordnungskräfte hätten die schwierige Situation entschlossen und besonnen gelöst, sagte er am Samstag beim Parteitag der Südwest-Grünen in Leinfelden-Echterdingen (Landkreis Esslingen).