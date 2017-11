Stuttgart Kretschmann kritisiert Brüsselpläne von AfD-Chef Meuthen

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will Abgeordneter seiner Partei im Europäischen Parlament werden. Dafür gibt er am 30. November den Fraktionsvorsitz im Landtag von Baden-Württemberg auf, will aber vorerst sein Landtagsmandat behalten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann reagiert mit Kopfschütteln.

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen will Abgeordneter seiner Partei im Europäischen Parlament werden. „Ich gebe damit den von mir sehr gern wahrgenommenen und gut dotierten Fraktionsvorsitz im Stuttgarter Landtag auf“, schrieb er am Dienstag in einer E-Mail an seine Parteikollegen. Er wolle den Vorsitz in Stuttgart zum 30. November abgeben.

Sein Landtagsmandat werde er aber „für eine notwendige Übergangszeit“ behalten. Er betonte: „Meine Entlohnung als Landtagsabgeordneter, die sogenannte Abgeordnetenentschädigung, entfällt mit der Annahme des Europamandats sofort zu 100 Prozent.“ Als neuen Chef der Landtagsfraktion schlug Meuthen seinen bisherigen Stellvertreter vor, den 62 Jahre alten Bernd Gögel.

Meuthen hatte zuvor bereits angekündigt, er wolle auf dem Bundesparteitag am 2. Dezember in Hannover erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Wer sonst kandidieren wird, ist noch unklar. Die zweite Parteivorsitzende, Frauke Petry, hatte der AfD nach der Bundestagswahl Ende September den Rücken gekehrt.

Kretschmann übt Kritik an Brüsselplänen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) reagierte auf die Brüsselpläne Meuthens mit Kopfschütteln. Dies sei ein «merkwürdiger Umgang mit dem Wählerwillen», sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. «Der Herr Meuthen führt hier große Reden, und jetzt ist er nicht so richtig gelandet (in Stuttgart) und geht nach Europa.»

Meuthen will zwar seinen Stuttgarter AfD-Fraktionsvorsitz abgeben, aber Landtagsabgeordneter bleiben - bei Verzicht auf seine Diät als Landtagsabgeordneter. Mit Blick auf diese mögliche Doppelfunktion in zwei Parlamenten sagte der Grüne Kretschmann: «Sie (die AfD-Politiker) werfen anderen vor, dass sie den Kragen nicht vollbekommen, aber irgendwie verwechseln sie den anderen mit sich selber.»

Das Europa-Mandat übernimmt Meuthen von Beatrix von Storch, die in den Bundestag gewechselt ist. Bisher war man in der AfD davon ausgegangen, dass Meuthen von seinem Anspruch, als Nachrücker ins Europäische Parlament zu wechseln, keinen Gebrauch machen würde. Dann wäre das Mandat an das Bundesvorstandsmitglied Dirk Driesang aus Bayern gefallen. Driesang gehört zu den Gründern der „Alternativen Mitte“, einer gemäßigten Strömung innerhalb der AfD.