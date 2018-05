vor 1 Stunde Jürgen Müller Exklusiv Donaueschingen Kloster Beuron, Natur und bewegte Geschichte: Fahren Sie mit uns durch das wildromantische Donautal

In Tuttlingen startet unsere Tour entlang der Donau und führt am bekannten Benediktiner-Kloster Beuron vorbei bis nach Sigmaringen. Viel Spaß mit Teil 9 unserer Serie "Radfahren in der Region", die auch heute wieder eine praktische Karte zur Tour für Sie bereithält.