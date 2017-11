Lahr Kleinwagen verbrennt an der Autobahn  Fahrer verschwunden

Am Fahrbahnrand der Autobahn 5 im Schwarzwald ist am Sonntagmorgen ein Auto ausgebrannt – vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Der Wagen war nach Erkenntnissen der Polizei nahe Lahr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. In dem Bereich seien keine Leitplanken am rechten Fahrbahnrand, sagte ein Sprecher. Das Auto ging aus zunächst nicht bekannter Ursache in Flammen auf. Dass der Fahrer im Wagen verbrannte, sei aber ausgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittlung des Fahrzeughalters erschwerte sich dadurch, dass die Kennzeichen in der Hitze zerstört worden seien.