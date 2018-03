Stuttgart Kinderarmut im Südwesten: Reiches Land, arme Kinder

Jedes fünfte Kind im Südwesten ist von Armut bedroht. Die Caritas verweist aufregionale Unterschiede.

Der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg boomt, die Arbeitslosigkeit ist niedrig und die Gehälter sind höher als vielerorts in Deutschland. Kinder in Baden-Württemberg sitzen nicht zerlumpt, bettelnd und krank auf den Straßen und sind nicht vom Verhungern bedroht. Dennoch spricht der katholische Sozialverband Caritas davon, dass in Baden-Württemberg jedes fünfte Kind von Armut betroffen oder davon bedroht ist.

„Im prosperierenden Musterländle sind das in Zahlen 385 000 Kinder, das halten wir für einen gesellschaftlichen Skandal und ein sozialpolitisches Armutszeugnis“, sagt Pfarrer Oliver Merkelbach, Diözesan-Caritas-Direktor Rottenburg-Stuttgart. Das Armutsrisiko in Baden-Württemberg liege bei 15,4 Prozent – Tendenz steigend. „Aber viele sagen uns: Wo sind denn hier arme Leute, wir sehen die gar nicht“, sagt Merkelbach. „Aber Kinderarmut ist meist eine versteckte Not. Den Kindern sieht man es nicht an, wenn sie im Bus sitzen. Sie tragen die Armut nicht nach außen, sie geht mit Scham einher, und so wird übersehen, dass es sie gibt – vielleicht sogar in der Nachbarwohnung.“

Was es in einer vergleichsweise reichen Gesellschaft wie im Südwesten bedeutet, als „arm“ zu gelten, und welche Auswirkungen fehlende Chancengerechtigkeit für Kinder auf die künftige Gesellschaft haben, darauf will die Caritas deshalb mit der Kampagne „Kinderarmut wohnt nebenan“ hinweisen. Die gestern vorgestellte Kampagne im Rahmen der Caritas-Kinderhilfs-initiative „Mach dich stark“ soll einen thematischen Schwerpunkt im Jubiläumsjahr 2018 bilden, in dem die Caritas ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

„Das Gesicht der Armut hat sich verändert. Man sieht es den Kindern nicht an, sie tragen die Armut nicht im Gesicht. Und dennoch gibt es sie. Heute sind arme Kinder chancenlose Kinder und die armen alten Menschen von morgen, denn Armut wird vererbt“, sagt Merkelbach. Die Armutsgefahr für Familien und Haushalte steige, je mehr der vier Risikofaktoren zusammenkommen: Arbeitslosigkeit, alleinerziehend zu sein, viele Kinder im Haushalt und Migrationshintergrund. „Hier im Südwesten haben wir zwar höhere Einkommen als im Rest der Republik, entsprechend hoch ist aber auch das Preis- und Mietniveau“, so Merkelbach. „Diese hohen Lebenshaltungskosten treffen arme Menschen besonders hart.“

Mögliche Ursachen Erwerbslosigkeit 50,5 Prozent (Zahlen von 2016) der Erwerbslosen in Baden-Württemberg sind arm oder armutsgefährdet.

Alleinerziehende 48 Prozent der Alleinerziehenden im Südwesten sind arm oder armutsgefährdet.

Anzahl der Kinder Das Armutsrisiko steigt mit der Zahl der Kinder deutlich, vor allem aber für Alleinerziehende: 38,4 Prozent der Ein-Eltern-Haushalte mit einem Kind zählen als arm; bei zwei Kindern sind es bereits knapp 50 Prozent. Und über 64 Prozent der Ein-Eltern-Haushalte mit drei oder mehr Kindern fallen unter die Armutsgrenze. Aber auch ein Viertel (26,6 Prozent) der Zwei-Eltern-Haushalte mit mehr als drei Kindern gelten als arm.

Soziale Herkunft 47,1 Prozent der Haupt- und Werk-realschüler haben Eltern mit Hauptschulabschluss. Auf der anderen Seite haben 65 Prozent der Gymnasiasten Eltern mit Abitur. (uba)

Und weil der Hartz-IV-Satz bundesweit berechnet werde, seien Leistungsempfänger in reichen Regionen benachteiligt. Der Pfarrer räumt indes ein, mit der gängigen Armutsdefinition nach außen hin an Erklärungsgrenzen zu stoßen. Als arm gilt, wenn in einem Haushalt weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens verfügbar sind. „Das Problem ist der Bezugsrahmen. Nimmt man Europa, gibt es keine Armut in Deutschland, nimmt man Deutschland, gibt es keine Armut in Baden-Württemberg. Aber entscheidend ist die Lebenssituation vor Ort und nicht, ob man über 62 oder 48 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügt“, so Merkelbach, der auch auf ein Nord-Süd-Gefälle in Baden-Württemberg verweist. Ein Haushalt, der in Mannheim oder Pforzheim noch an der Schwelle sei, könne in Stuttgart oder Konstanz mit dem gleichen Geld schon unter die Armutsschwelle fallen. „Dann ist eben kein Geld mehr übrig für Klavierunterricht, für Sportverein, für Lernunterstützung und für Mathe-Nachhilfe“, sagt Caritas-Sozialreferent Heiner Heizmann. „Die Kinder rutschen damit schon in der Grundschule in eine Chancenungleichheit, die sie später nie wieder aufholen.“

Die Folgen des schlechteren Bildungszugangs: niedrigere Berufsqualifikation, weniger Einkommen und auch schlechterer Gesundheitszustand. „Seit 2001 und dem ersten Pisa-Schock beklagen wir mittlerweile ritualisiert, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien ein höheres Armutsrisiko haben“, bemängelt Heizmann, „aber schon die Benachteiligung in der Grundschule konnten wir seitdem nicht ausgleichen.“

Für die Caritas ist dies Anlass, einen Masterplan von Politik und Gesellschaft einzufordern. „Wir dürfen nicht mehr nur punktuell gegensteuern, sondern müssen bessere Rahmenbedingungen schaffen“, so Caritas-Diözesandirektor Merkelbach. „Da ist jeder gefragt, Spender, Paten, Prominente, Pfarrgemeinden, Einzelhändler, Firmen, Verbände und Politiker.“ Die Kampagne „Kinderarmut wohnt nebenan“ soll öffentliche Aufmerksamkeit schaffen. Auch die Spendengelder der Sammelwoche 2018 fließen in die Kampagne.