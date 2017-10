vor 1 Stunde dpa Baden-Württemberg Keine Einigung im Streit um Tempolimits auf der Autobahn 81

Das umstrittene Tempolimit auf der A81 bei Bad Dürrheim ist zunächst gestoppt, doch der grün-schwarze Streit schwelt weiter.

Der grün-schwarze Streit um Tempolimits auf der Autobahn 81 geht weiter. Bei einem Treffen von Experten der beiden Regierungsfraktionen mit Vertretern des Verkehrsministeriums am Montagabend habe es keine Einigung bei dem Thema gegeben, hieß es aus Koalitionskreisen. Man habe sich vertagt. Zunächst gelte es, noch offene Fragen zu klären - etwa, wie sich die Raserei auf der Autobahn entwickelt habe und wie ein begrenztes Tempolimit aussehen könnte.



Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will auf der A81 eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 Kilometer pro Stunde durchsetzen. Damit will er Autorennen auf der dafür beliebten Strecke bei Bad Dürrheim verhindern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatten Hermann aber in der vergangenen Woche zurückgepfiffen, nachdem dieser verkündet hatte, das Tempolimit auch gegen den Willen der CDU durchsetzen zu wollen.



Diese Entscheidung halte er für richtig, weil dieses Thema keine Koalitionskrise wert sei, sagte Kretschmann. Er hoffe aber, dass rd bald entschieden werde. „Es ist halt so wie der große Konfuzius gesagt hat: "Der Mensch stolpert nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel." Das gilt offensichtlich auch für Koalitionen.“



Kretschmann hatte Hermann schon mehrfach bei diversen anderen Themen zurückgepfiffen. Die Frage, ob er seinen Verkehrsminister für eine Belastung der grün-schwarzen Koalition halte, verneinte der Regierungschef. Hermann sei für die früher oppositionelle CDU ein Lieblingsgegner gewesen. Das lasse sich nicht einfach abschütteln.