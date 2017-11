Lima/Karlsruhe Karlsruher Studenten sterben in Peru - Universität trauert

Die Trauer an der Karlsruher Universität ist groß. Drei deutsche Informatikstudenten sterben bei einem Busunglück mit vielen Todesopfern in Peru. Ein Student wird noch vermisst. Die Hoffnungen, dass er überlebt hat, sind gering.

Es ist ein karger Ort zum Trauern. Am Rande des Paulckeplatzes auf dem Gelände des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) steht im Freien eine hölzerne, überdachte Pinnwand. Darauf drei Fotos mit zwei lächelnden jungen Studentinnen sowie einem Studenten. Daneben hängt eine kleine Information wetterfest unter Folie.

Zwei Studierende seien bei einem Busunglück in Peru getötet worden, zwei würden vermisst. Der Text ist am Montagmittag bereits überholt: Das Auswärtige Amt bestätigt, dass eine dritte Person deutscher Staatsangehörigkeit unter den vielen Opfern der Tragödie vom vorletzten Wochenende ist. Damit wird noch eine deutsche Person offiziell vermisst; für sie gibt es wohl nur noch wenig Hoffnung.

Hochzeit in Peru gefeiert

Die vier - nach offiziell nicht bestätigten Berichten zwei Männer und zwei Frauen zwischen 23 und 27 Jahren - waren unterwegs in Peru, um dort die Hochzeit eines Kommilitonen zu feiern. Auf dem Rückweg wollten sie, so berichten es peruanische Quellen, nach Ayacucho, in die berühmte Stadt der 33 Kirchen. Sie kamen nicht an. Ihr Bus, in dem insgesamt etwa 45 Passagiere saßen, kam in einer Kurve auf einer Straße in der Nähe der Ortschaft Huancavelica von der Fahrbahn ab und stürzte rund 200 Meter tief in den Mantaro-Fluss.

Ein Vertreter der deutschen Botschaft befinde sich am Unglücksort, teilte das Auswärtige Amt am Montag mit. Die Botschaft in Lima stehe in engem Kontakt mit den peruanischen Behörden. Mehr Details zu den Opfern würden aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte nicht mitgeteilt.

Thomas Wacker von der Studentenvereinigung AStA am KIT weiß, dass eine der Karlsruher AStA-Referentinnen in Peru dabei war, mehr will er dazu nicht sagen. Die AStA hat die Trauerecke mit den Fotos am Paulckeplatz eingerichtet. „Seit das Unglück durch die Medien ging, häufen sich die Anfragen bei uns“, sagt Wacker. Mit dem KIT sei man im Gespräch, um möglicherweise noch ein gemeinsames Gedenken vorzubereiten oder gemeinsam an die Eltern der Verstorbenen zu schreiben.

„Die Bedürfnisse der Familie stehen jetzt im Vordergrund“, sagt KIT-Präsident Holger Hanselka am Montag. „Das ist ein tiefer Einschnitt in den Alltag an unserer Universität.“ Dass vier junge Studierende so aus dem Leben gerissen worden seien, sei unvorstellbar. „Wir sind tief betroffen und sehr sehr traurig.“ Auf der Präsidiumssitzung am Morgen sei der Toten und Vermissten gedacht worden. Spätestens auf dem alljährlichen Gottesdienst im Herbst kommenden Jahres werde man an die Tragödie erinnern. Die Facebook-Seite eines der Toten ist bereits still geschaltet.

Auf Wunsch der Familie soll die Trauerecke nicht fotografiert werden. Ohnehin kommen nur wenige Studenten am Montagmittag daran vorbei. Ein junger Mann sowie eine junge Frau, die alle vier Informatikstudenten gekannt hat, sitzen auf zwei eigens aufgestellten Bänken. Sprechen möchten sie nicht. Ein Topf mit gelb blühenden Blumen steht links von der Pinnwand. „In den nächsten Tagen werden wir noch mehr dort aufstellen“, sagt Wacker.