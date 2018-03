Stuttgart Justizminister Wolf will härter gegen Ladendiebstähle vorgehen

Keine Gnade für Ladendiebe: Auch kleinere Diebstähle will das Land künftig stärker ahnden. Kann damit das Vertrauen in den Rechtsstaat gestärkt werden?

Justizminister Guido Wolf (CDU) will Ladendiebstähle in Baden-Württemberg künftig entschiedener verfolgen. „Auch Ladendiebstähle, die einen Schaden bis 25 Euro verursachen, stellen ein strafbares Verhalten dar, das nach meiner Überzeugung zu sanktionieren ist“, sagte Wolf am Dienstag in Stuttgart. Bisher wurden Ladendiebstähle mit einem Schaden von unter 25 Euro nicht verfolgt. Diese sogenannte Bagatellgrenze soll nun aufgehoben werden und die Anklagebehörden in jedem Einzelfall über die Konsequenzen entscheiden. Zunächst hatte die „Stuttgarter Zeitung“ berichtet.

„Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass sich der Rechtsstaat im Bereich der Strafverfolgung von Ladendiebstählen aus ökonomischen Gründen zurückzieht“, sagte Wolf. „Denn der Rechtsstaat lebt vom Vertrauen der Bevölkerung in seine unterschiedslose Geltung und breit angelegte Durchsetzungskraft.“ Außerdem dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass Diebstähle mit geringem Schaden folgenlos blieben und ohne jedes Risiko begangen werden könnten.

Wolf hatte bereits vor mehreren Monaten erklärt, Klein- und Alltagskriminalität im Land entschlossener bekämpfen zu wollen. Der Handelsverband Baden-Württemberg fordert seit längerem, die Bagatellgrenze aufzuheben, da zu viele Verfahren würden wegen Geringfügigkeit eingestellt würden.

Die Zahl der Ladendiebstähle ist im Südwesten laut polizeilicher Kriminalstatistik im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. Während die Polizei 2016 noch 42 008 Ladendiebstähle verzeichnete, waren es im 2017 nur noch 38 368 Fälle.