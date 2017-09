vor 1 Stunde dpa Murr Jugendlicher von Auto erfasst und getötet

Ein 16-Jähriger ist beim Überqueren einer Straße in Baden-Württemberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Jugendliche in Murr bei Ludwigsburg am Freitagabend trotz roter Ampel über die Straße gelaufen.