Basel Jugend pilgert zum Taizé-Treffen ins Dreiländereck

Basel ist Gastgeber des nächsten Taizé-Treffens. Bei der Veranstaltung, die erstmals in drei Ländern stattfindet, werden rund 15.000 Teilnehmer erwartet.

Seit vier Jahrzehnten organisiert die ökumenische Taizé-Bruderschaft Jugendtreffen in ganz Europa. Nach Rom, Straßburg, Prag, Valencia und zuletzt Riga ist Basel Gastgeber des nächsten Treffens, das vom 28. Dezember bis zum 1. Januar stattfindet. Das Besondere daran: Erstmals wird die Veranstaltung auf drei Länder ausgedehnt. „Man fühlt sich als Teil eines Größeren“, sagt Sara Fruga. Die 22-jährige Polin ist eine von zwölf jungen Freiwilligen, die sozusagen als Vorhut nach Basel geschickt wurden, um bei den Vorbereitungen zu helfen und den Kontakt zu den Pfarrern in den Kirchengemeinden herzustellen.

„Unsere größte Aufgabe ist es, Gastfamilien zu suchen“, sagt Sara Fruga. Rund 15.000 Teilnehmer zwischen 18 und 35 Jahren werden erwartet und diese brauchen natürlich ein Dach über den Kopf. „Pilgerweg des Vertrauens“ werden die Jugendtreffen auch genannt. Damit möchten die Brüder ihre Idee des weltumspannenden Vertrauens unter die Menschen bringen.

Frère Richard ist einer von rund 100 dieser Brüder. Er erklärt, wie das Vertrauen zwischen Pilgern und den lokalen Gastgebern wachsen soll: „Die Jugendlichen wissen nicht, ob sie in Basel, im Wiesental oder im Jura unterkommen.“ Umgekehrt sollen die Menschen im Dreiländereck überzeugt werden, Fremden ihre Türen zu öffnen. „Das Treffen ist eine Gelegenheit, Vorurteile zu überwinden, sagt er.

Dutzende von Bussen

Damit Basel am Jahresende zur Hauptstadt der europäischen Jugend wird, sind große logistische Anstrengungen notwendig. „Wir erwarten am 28. Dezember 250 bis 280 Reisebusse“, erzählt Fabian Dinkel, Koordinator der reformierten Kirchengemeinde in Basel. Weil die Großstadt am Rheinknie über keinen Platz verfügt, der auf einen Schlag so viele Busse und Menschen aufnehmen kann, gibt es drei verschiedene Ankunftszonen: neben der St. Jakobshalle in Basel, im französischen St. Louis und im deutschen Lörrach. Nach der Begrüßung werden die Pilger auf 120 Gastgemeinden in Basel und der Region von Laufenburg bis Delémont, von Zofingen bis Mulhouse sowie bis Schopfheim im Wiesental verteilt.

Am Abend kommen alle Teilnehmer in der St. Jakobshalle zusammen. Wo sonst Roger Federer bei den Swiss Indoors über den Tennisplatz fegt oder Pferde beim Reitturnier CSI durch die Halle springen, werden die Jugendlichen gemeinsam essen und beten. 15.000 Essen müssen effizient innerhalb von zwei Stunden verteilt werden. „Es ist ein einfaches Essen, keine Luxusausführung“, sagt Dinkel. Während des Jugendtreffens werden insgesamt sieben Tonnen Brot, 55.000 Wasserflaschen, 52.500 Äpfel und 75.000 Mandarinen an die Teilnehmer verteilt.

Der Transport der vielen Pilger ist eine weitere Mammutaufgabe für die Organisatoren. „Mehr als zehn Extra-Züge fahren jeden Tag“, erzählt Fabian Dinkel, der seit rund einem Jahr an der Vorbereitung beteiligt ist. Hinzu kommen zusätzliche Busse und Straßenbahnen. Jeder Teilnehmer bekommt eine Karte, mit der er die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos benutzen kann. „Und falls jemand doch mal den letzten Zug verpassen sollte, haben wir ein Hotline-Telefon eingerichtet“, sagt Dinkel, der in engem Kontakt mit den Behörden steht. „Die Polizei geht nicht von einer erhöhten Gefahr aus“, sagt er im Vorfeld der Großveranstaltung.

Was ist Taizé?

Taizé ist ein französisches Dorf im Burgund. Dort gründete der Schweizer Roger Schutz 1949 die gleichnamige ökumenische Bruderschaft. Heute zählen etwa 100 Brüder zur Communauté de Taizé. Sie sind Katholiken oder Mitglieder verschiedener evangelischer Kirchen und stammen aus mehr als 25 Ländern. Seit 1978 organisiert die Gemeinschaft jedes Jahr zum Jahreswechsel ein Jugendtreffen in europäischen Großstädten. Ziel der Brüder ist es, ihre Idee des weltumspannenden Vertrauens unter die Menschen bringen. Frère Roger wurde am 16. August 2005 im Alter von 90 Jahren während eines Abendgebets in Taizé von einer geistig verwirrten Frau getötet. Seitdem ist der aus Deutschland stammende Frère Alois Prior der Communauté.