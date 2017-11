Polizisten auf den Straßen bekommen häufig Respektlosigkeit zu spüren. Im Kampf gegen Beleidigungen und Übergriffe setzt Baden-Württemberg auch auf Schulterkameras. Sie sollen bis Herbst 2018 ausgeliefert sein.

Übergriffe und Gewalt gegen Polizisten in Baden-Württemberg bewegen sich seit langem auf einem hohen Niveau – und ein Ende ist nicht in Sicht. Erste Zahlen für das Jahr 2017 besagen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass Gesetzeshüter öfter Opfer von Straftaten geworden sind. Darunter insbesondere im Bereich Widerstand gegen Anordnungen. Ein Beispiel dafür sind Platzverweise gegen sogenannte Gaffer.

Hingegen ist die Anzahl an Opfern von Straftaten gegen das Leben und Körperverletzungsdelikten leicht rückläufig. Die konkreten Jahreszahlen werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst, die 2018 vorgestellt wird.

Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) kann nicht länger hingenommen werden, dass Polizisten verletzt oder gar getötet werden. „Das müssen wir verhindern – mit allen Mitteln. Und dennoch, leider müssen wir immer wieder erleben, wie unsere Sicherheitskräfte Schaden nehmen – und die Gewalt, der Hass oder blinder Zorn die Ursache war.“ Obwohl Polizei- und auch Rettungskräfte allgemein hoch angesehen seien, mangele es am Einsatzort oft an Respekt. „Helfer werden an ihrer Arbeit gehindert oder sind beschämender Gewalt ausgesetzt. Beleidigungen und Körperverletzungen gehören mittlerweile zum Berufsalltag.“

Im Jahr 2016 wurden in 8900 Fällen Polizeibeamte Opfer einer Straftat, darunter in 5075 Fällen von Körperverletzungen (versuchte und vollendete Fälle); 2030 Polizisten wurden verletzt, 20 davon schwer. Vor allem operative Einheiten wie Streifendienstbeamte und Bereitschaftspolizisten sind betroffen.

Um die Gewalt einzudämmen, will Strobl landesweit Schulterkameras für Polizeibeamte einführen. Die sechswöchige praktische Erprobung bei den Polizeipräsidien Stuttgart, Freiburg und Mannheim im April und Mai habe gezeigt, dass die Kameras grundsätzlich geeignet seien, Aggressionen zu verringern und damit auch Angriffe auf Polizeibeamte zu verhindern.

Datenschützer sehen die Körperkameras allerdings skeptisch. Sie könnten nicht nur der Eigensicherung der Beamten dienen, mahnte Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink zuletzt, sondern die Aufnahmen müssten auch Menschen zur Verfügung stehen, die sich von der Polizei falsch behandelt fühlten. Datenschützer kritisieren auch das sogenannte Pre-Recording. Dabei nimmt die Kamera in einer Art Dauerschleife 60 Sekunden auf, die aber immer wieder gelöscht werden.

Der landesweite Bodycam-Rollout soll nach derzeitigem Stand im zweiten Quartal 2018 beim Polizeipräsidium Stuttgart beginnen und bis Herbst 2018 in der Fläche abgeschlossen sein. Ziel ist es, grundsätzlich allen 146 Polizeirevieren im Land die Bodycam zur Verfügung zu stellen. Die Kosten für eine Kamera liegen den Angaben zufolge zwischen 800 Euro und 900 Euro.

Bodycams können aus Sicht der Befürworter in Konfliktsituationen deeskalierend wirken. Kommt es dennoch zu einem Übergriff, kann das Geschehen mittels Bodycam dokumentiert und in etwaigen Strafverfahren als Beweismittel eingesetzt werden. Die Gefahr, bei Rechtsbrüchen gefilmt zu werden, könnte laut Innenministerium die notwendige Trendumkehr einleiten.

Neben der Einführung der Bodycams setzt Strobl auch auf die Aus- und Fortbildung von Polizisten. So ist die Schulungseinheit „Gewalt gegen Polizeibeamte“ nicht nur in der Ausbildung des Nachwuchses Pflicht. Sie richtet sich fortan auch an alle Polizisten mit entsprechenden Konflikt- und Gefahrensituationen. Betroffen hiervon sind Streifen-, Bezirks- und Postendienste sowie der Fahndungs- und Festnahmeeinheiten der Schutz- und Kriminalpolizei. Anhand von Standardsituationen soll sicheres Auftreten, der Umgang mit Provokationen sowie die Selbststeuerung trainiert und verbessert werden.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßt die Einführung der Bodycam. „Wir halten das für ein geeignetes Mittel, um allein durch die Ankündigung der Aufnahme Gewalt zu vermeiden. Wir warnen aber ausdrücklich davor, dies als Allheilmittel zu betrachten“, betonte DPolG-Landeschef Ralf Kusterer. Dies gelte auch für den Bereich der Aus- und Fortbildung, die aufgrund des enormen Mangels an Personal unzureichend sei.