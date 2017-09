vor 4 Stunden dpa, SK Donaueschingen / Glarus In Donaueschingen zwischengelandetes Kleinflugzeug in Schweiz abgestürzt - beide Insassen tot

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in der Nähe von Braunwald in der Schweiz beide Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine, die aus Norddeutschland kam, war in Donaueschingen am Dienstagabend zwischengelandet. An Bord der Maschine befanden sich nach Angaben aus Ermittlerkreisen keine Personen aus der Region.