Stuttgart Im Lotto gewonnen: Himmel hilf, ich bin reich

Was erwartet Lotto-Gewinner im Fall der Fälle? Die Lotto-Zentrale rät vorallem zu Diskretion, wie sie bei einem Besuch mitteilt.

Den Gewinner, auf den 11,3 Millionen Euro warten, den suchen sie noch immer. Über ein Jahr ist es jetzt her, dass in einer von 30 Annahmestellen im schwäbischen Reutlingen ein Tippschein abgegeben wurde, der den Millionen-Jackpot knackte. Doch der Spieler mit der passenden Spielquittung hat sich nie gemeldet. Was passiert eigentlich genau, wenn man wirklich viel gewinnt? Was, wenn sich der Gewinner nicht meldet? Und gibt es den Mann mit dem Geldkoffer? Ein Besuch in der Lotto-Zentrale in Stuttgart.

Jan Jelonneck hat sie schon alle gesehen. Arme und Reiche, Alte und Junge, Erfolgreiche und vom Leben Gebeutelte. Sie alle saßen ihm gegenüber in der Lotto-Zentrale Baden-Württemberg am Stuttgarter Rosensteinpark. Manche noch ungläubig, einige ratlos, andere mit Tränen in den Augen. „Fortuna“ – wie sonst – heißt der Raum, in dem das Gewinnergespräch mit Jelonneck, dem Chef von Spielbetrieb und Kundenservice, stattfindet. Es gibt Kaffee und Kuchen. Eine Glaswand teilt den Raum, dahinter steht die Trommel mit den Lottozahlen. Dort finden auch die Ziehungen statt.

Alles über 1000 Euro ist ein Zentralgewinn

Wer hier sitzt, dem wurde an der Lotto-Annahmestelle das Wort „Zentralgewinn“ angezeigt. „Was über 1000 Euro hinausgeht, ist ein Zentralgewinn“, sagt Jelonneck. „Die Annahmestelle sieht nicht, wie hoch der Gewinn ist.“ Möglich ist alles ab 1001 Euro bis hin zum Millionen-Jackpot. Dann kommt das Prozedere ins Rollen: Wer die Spielquittung besitzt, bekommt ein Formular, in das er seine Daten einträgt. Die Annahmestelle reicht das Formular zusammen mit der Nummer auf der Spielquittung an Südwest Lotto weiter, innerhalb einer Woche bekommt der Gewinner einen Brief aus Stuttgart. „Da steht dann die genaue Gewinnsumme drin. Und der Gewinner wird zu einem Erstgespräch nach Stuttgart eingeladen“, so Jelonneck. Etwa die Hälfte der Lottogewinner nimmt die Einladung an – die anderen lassen sich den Gewinn ohne weiteren Kontakt überweisen.

„Aufgeregt sind alle, die kommen. Viele begreifen aber wirklich erst in dem Moment, wenn sie bei uns sitzen, dass sie gewonnen haben“, sagt Jelonneck. „Das ist ein positiver Schock. Das Gespräch hilft auch, sich alles von der Seele zu reden.“ Den Koffer mit Millionen gibt es aber bei ihm nicht. Die Gewinne werden überwiesen oder können auch bei einer Filiale der bw-Bank, der Hausbank der Lotto GmbH, ausbezahlt werden. Das Gespräch in der Lotto-Zentrale dient vor allem dazu, den Gewinnern Verhaltenstipps für die erste Zeit zu geben. Denn so oft sich die Menschen auch einen Lottogewinn erträumen, so wenig haben sie sich über die konkrete Situation Gedanken gemacht.

Wer sein normales Leben behalten will, sollte sich diskret verhalten

Ein Generalrezept gibt es dabei nicht. Jelonneck leuchtet die persönliche Situation der Gewinner aus, fragt nach Wünschen und Lebenszielen – und bespricht ein mögliches Vorgehen, um diese Wünsche zu erfüllen. „Das fängt schon damit an, wem sie vom Gewinn erzählen sollen. Wir raten zur Diskretion und geben Tipps, wie man eine Tarnung aufbauen kann“, sagt Jelonneck, der hier eine Funktion als eine Art „psychologischer Lebensberater“, wie er es nennt, übernimmt. „Denn wer sein normales Leben, seinen Freundeskreis oder sein Vereinsleben nach einem großen Gewinn behalten will, braucht eine Tarnung, um sich vor unerwünschten Bittstellern und Ratgebern zu schützen. Die meisten Menschen wollen nicht, dass das Umfeld etwas mitbekommt.“ Da hilft es, eine Legende aufzubauen.

So wie bei dem Supergewinner im Herbst 2016: Ein jüngerer Mann aus dem Schwarzwald kassierte mit 90 Millionen Euro den deutschlandweit bislang höchsten Einzelgewinn in der Lotto-Geschichte. „Der Mann war völlig vor den Kopf gestoßen von der Summe. Natürlich ist er jetzt reich“, sagt Jelonneck. Umso wichtiger war es, seine Anonymität zu schützen. Das kann auf dem Land schwieriger sein als in der Stadt – eine sechs- oder siebenstellige Summe auf dem Konto könnte sich in der Filiale vor Ort, wo jeder jeden kennt, trotz Bankgeheimnis unerwünscht schnell herumsprechen.

Anlage- und Vermögensberatung leistet die Lottozentrale grundsätzlich nicht. „Wir raten, sich eine Vertrauensperson zu suchen, einen Anwalt, Notar oder Steuerberater. Dass die Gewinner am nächsten Tag die Arbeitsstelle kündigen und so richtig auf den Putz hauen wollen, ist der Ausnahmefall. Und vieles an Wünschen dreht sich um Vorsorge für das Alter. „Die meisten Menschen arbeiten gern, würden aber gerne mehr Freizeit haben und vielleicht früher aufhören“, so Jelonneck. Geld, so haben die Lottoberater erfahren, macht die Menschen nicht glücklicher oder zufriedener mit ihrem Leben. „Aber es hilft, weniger Sorgen zu haben.“

Die eiserne Regel: Ohne die Spielquittung gibt es keinen Gewinn

Der Millionengewinner von Reutlingen hat noch bis Ende 2020 Zeit, sich mit der richtigen Spielquittung zu melden. Danach fließt der nicht abgeholte Gewinn in die Sonderausschüttung zum Jahresende. So lange müssen die Mitarbeiter der Lottozentrale vermutlich noch mit den Trittbrettfahrern leben. „Es rufen immer noch Hunderte von Menschen an, die behaupten, sie hätten gewonnen und den Lottoschein verloren, wir bekommen stapelweise alte Lottoscheine zur Prüfung“, sagt der Spielbetriebsleiter. Aber ohne die Original-Spielquittung, so ist die eiserne Regel, geht nichts.

Fortuna, weiß Jelonneck, trifft immer die Richtigen. Er gönnt das Geld allen Gewinnern, auch, wenn sie schon zuvor reich sind. Ein Mannheimer holte sogar schon zweimal einen Millionengewinn in Stuttgart ab. „Aber es gibt auch andere Fälle, in denen sich die Lebensqualität durch einen Gewinn extrem verbessern kann. Etwa, wenn sich ein Behinderter plötzlich den Umbau seiner Wohnung oder einen Umzug leisten kann. Das ist dann schon bewegend.“ Und auch von einem anderen Millionengewinner erzählt Jelonneck gern. Der habe im Gespräch auf die Frage, welchen Wunsch er sich denn erfüllen wolle, nach langem Nachdenken gesagt: „Vielleicht ein paar neue Wanderschuhe.“